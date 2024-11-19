В восточном пригороде Тель-Авива упала ливанская ракета 19.11.2024, 9:40

Есть пострадавшие и разрушения.

Вечером 18 ноября боевики ливанской группировки «Хезболла» атаковали центральную часть Израиля. В результате пять человек получили ранения.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. По информации ЦАХАЛа, во время атаки на центр страны с территории Ливана была выпущена одна ракета, которую успешно перехватила системы противовоздушной обороны.

Согласно предварительным данным, перехватчик системы «Праща Давида» на большой высоте поразил ракету класса «земля-земля», выпущенную из Ливана, и разбил ее на несколько частей.

Обломки ракеты упали между двумя пригородами Тель-Авива – Бней-Брака и Рамат-Гана, и повлекли за собой пожар и значительные повреждения окружающих зданий и транспортных средств. Позже Армия обороны Израиля подтвердила, что ранения и повреждения были вызваны осколками перехваченной ракеты.

Ранения разной степени тяжести получили пять человек – 54-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, один человек получил ранения средней тяжести, еще трое находятся в удовлетворительном состоянии.

Все пострадавшие были поражены осколками, сообщает экстренная служба. Всех раненых доставили в больницу «Бейлинсон».

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