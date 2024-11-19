МВД заявило о перекрытиях дорог по всей Беларуси

МВД заявило о перекрытиях дорог по всей Беларуси10
- 19.11.2024, 9:53
- 5,240
Что происходит?
В МВД Беларуси объявили, что с 19 по 22 ноября проведет командно-штабные учения по всей стране. Они пройдут под руководством главы ведомства Ивана Кубракова «с участием субъектов государственной системы реагирования».
В МВД пояснили, что в ходе учения мероприятия будут как теоретические, так и практические. А тренировки проведут в Минске, областных и районных центрах.
«В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — заявили в МВД.
В ведомстве предупредили о возможных перекрытиях улиц и «использовании пиротехники».