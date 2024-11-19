Путина предупредили Алексей Мельник

19.11.2024, 10:02

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Фото: Getty Images

Что изменит разрешение Байдена на дальнобойные удары по РФ.

В принципе, это было ожидаемое решение, потому что многие предполагали, что президент Байден после объявления результатов выборов получит определенную свободу действий. То есть когда уже не будет этого сдерживающего фактора — выборов, он попытается реализовать отложенные решения. И, возможно, имея определенные амбиции относительно того, какой след он оставит не то, чтобы в целом в истории, но по крайней мере в истории российско-украинской войны. Поэтому, хоть и никто не мог на 100% прогнозировать, но это решение Байдена было ожидаемо.

С военной точки зрения, значительно эффективнее было бы конфиденциально принять такое согласие и уже по факту потом или же прямо заявить о политическом решении. Идеально было бы вообще просто выступить с заявлением о праве Украины на самооборону и свободу распоряжаться тем оружием, которое ей передано. Что это оружие уже не американское, это оружие украинское и это право украинской стороны использовать это оружие для собственной защиты. Но, как видим, произошло так, как произошло. Повторяюсь, что с военной точки зрения — противника предупредили об угрозе заблаговременно. Боюсь, что здесь также кто-то, кто планировал эту коммуникацию, себе зарезервировал возможность в случае какой-то непредвиденной реакции Москвы, грубо говоря, дать заднюю. Но посмотрим, посмотрим, как справедливо сказал президент Зеленский, — «ракеты сами за себя скажут».

ATACMS выстреливаются из HIMARS. Пусковая установка HIMARS универсальна как для ракет ближнего действия, так и для ATACMS. Поэтому в этом случае ценность такого решения то, что в Украине более широкие возможности для запуска таких ракет, в отличие от ракет воздушного базирования. Если говорить о чисто технических, финансовых сторонах этого вопроса, то действительно в стоимость любого оружия или боеприпасов закладываются также затраты на утилизацию. Поэтому если вопрос стоит, что делать с боеприпасами, у которых выходит срок хранения, то иногда бывает дешевле отдать их даром, чем заниматься утилизацией. Причем Украина имеет в этом вопросе собственный большой опыт, когда за десятки лет так и не смогла решить вопрос этих избыточных, устаревших запасов вооружения.

Здесь действительно у США есть определенный финансовый интерес избавиться от оружия, у которого истекает срок использования. Конечно, то, что сейчас передается Украине на два с лишним миллиарда долларов, это как раз одна из этих программ, когда президент Соединенных Штатов собственным решением имеет право снимать и передавать стране-партнеру такое оружие. Но при этом есть одно условие, о котором не упоминают, когда объявляют об очередном пакете.

Прежде чем эта партия поедет в Украину, образно говоря, у ворот этого американского склада боеприпасов должна уже стоять машина, которая привезла новую партию на замену. Поэтому здесь есть, конечно, интерес финансовый, — избавиться от устаревших боеприпасов и с военной точки зрения снова совершить затраты на запасы свежего вооружения, если оно даже равнозначное или тем более модернизированное. То есть это повышает военную готовность Вооруженных Сил Соединенных Штатов, не говоря уже об интересах оборонно-промышленного комплекса.

Сколько же нам дадут этих ракет ATACMS — ответа у меня нет. Все, что мы читали в открытом доступе, речь шла о десятках. Конечно, десятки когд-то складываются в сотни, но вряд ли это сопоставимо с тем количество ракет, которыми владеет РФ и применяет. Выпустить за один массированный обстрел 120 ракет — это совсем другие параметры, вряд ли Украина в ближайшее время сможет себе такое позволить.

Реакция в РФ на это решение. Сейчас рассматривается как наиболее вероятная территория, где будет разрешено применяться эти ракеты — Курская область. Там возникла небольшая паника среди чиновников, потому что они в переписках советуются, как и куда эвакуировать собственные семьи. Вот на тех территориях очевидно эту угрозу почувствовали. Последнее, что я могу себе представить, — что Украина может эти дефицитные ракеты применять для ударов по жилым кварталам, как это делает Россия. Если говорить о реакции на уровне Москвы, то Путин традиционно берет паузу, он пока воздержался от личных комментариев. Его «говорящая голова» опять же повторил эту пургу о каком-то уровне эскалации, уровне напряжения.

Я думаю, что мы, и ваш покорный слуга, в том числе, оказываем им большую услугу. Потому что как-то трудно себе представить, что во время Второй мировой войны кто-то настолько интенсивно цитировал Гитлера и пытался каким-то образом скорректировать свои действия и заявления в зависимости от того, что говорил глава государства-агрессора. Если еще говорить о каких-то конкретных угрозах, которые в Госдуме их звучат, то это тоже довольно иронично, потому что угрозы наносить удары по украинским аэродромам, по позициям, откуда запускаются ракеты, — то в чем здесь новизна?! Россия на территории Украины уже продемонстрировала все, кроме применения ядерного оружия. Все, что в возможностях России эскалировать ситуацию, то она это делает. То, что действительно очень беспокоит, что мы — я имею в виду наших западных партнеров — сознательно позволяем России обладать правом на эскалацию, инициативой на эскалацию в любое время или в любом месте, где они считают это нужным.

На что надеяться и на что не надеяться после получения разрешения от Байдена бить этими ракетами. Наши читатели в ближайшее время точно могут рассчитывать на партию мотивирующих видео с результатами нанесения этих ударов. Но это будет иметь ограниченный эффект.

Из более ценного, — прозвучало заявление о передаче Германией незначительного количества дронов нового качества, которые они сами назвали — мини-крылатая ракета, или мини-Таурус. То есть, произошло снятие очередного ограничения, которое, повторюсь, было создано самими американцами, европейцами, и по сути открывает дорогу для других партнеров. Так было до недавнего времени, и видимо, что эта ситуация не изменится радикально. Такие решения в основном принимаются с оглядкой.

Я не хотел бы очень далеко заходить и выдавать желаемое за реальность, но потенциально Германия может пересмотреть свою позицию по Таурусам. Это может быть связано как с решением администрации Байдена, так и с теми политическими событиями, которые в самой Германии происходят. То есть, либо же это приход нового правительства, либо же, скажем, сегодняшний канцлер Шольц также имеет какие-то заготовки, как Байден, которые он не решался реализовать, пока видел перспективу пребывания в должности.

Проводя аналогии с Байденом, — в какой-то момент лидер, который уходит с должности, получает большую свободу для маневра. Не очень большую, но большую. По крайней мере, когда он не видит для себя лично, для своей политической карьеры угрозы. То, что мы слышали от сегодняшней немецкой оппозиции, нельзя этому так уж сильно радоваться, но почему бы и нет. За это время эволюция немецкой политики произошла колоссально. Если это в том же самом направлении будет продолжаться, то нельзя исключать вероятность, что и этот рубеж партнеры Украины перейдут.

Алексей Мельник, nv.ua

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