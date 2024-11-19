РФ впервые применила «Белый лебедь» для ударов по Украине 19.11.2024, 10:07

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Владислав Селезньов

Эксперт объяснил замысел оккупантов.

Последние ракетно-дроновые удары по украинским городам свидетельствуют, что российская армия использует все, что имеет в наличии. Об этом, как пишет ТСН, рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев отметил, что оккупанты, выпустив 210 ракет и дронов, чтобы гарантированно «придавить» украинские системы ПВО, пытаются уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить страну в блэкаут. И частично, по его словам, агрессору это удалось.

В то же время он предполагает, что россияне вскоре будут способны ударить еще, ведь по советским нормативам, нужно 16 часов для «перезарядки» самолетов для нового боевого вылета.

«С учетом того, что путинская армия использовала стратегические бомбардировщики Ту-160, «Белый лебедь», которые к тому времени ни разу не использовались в принципе и имели ключевую миссию «бомбить Вашингтон», очевидно, что они готовы бросить в ад войны все, что имеют, все, что могут. И готовы вкладываться по-максимуму», — подчеркнул Владислав Селезнев.

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