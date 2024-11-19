В Оршанском районе лукашисты испугались «заговора железнодорожников»
- 19.11.2024, 10:12
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Дела рассматриваются в суде почти каждый день.
С начала ноября в Оршанском районе усилились политические репрессии. Почти каждый день в суде Оршанского района рассматриваются дела по «экстремистским статьям». Согласно публичной информации, видно, что наибольшее внимание силовиков привлекли железнодорожники, пишет orsha.eu.
Как пишет издание, не выходя на свободу, уже в третий раз был осужден машинист локомотивного депо Юрий Жук. В последний раз его осудили на административный арест («сутки») 13 ноября, до этого он был судим дважды.
На прошлой неделе в список экстремистов добавили уже осужденного Александра Камленко. До 2020 года он также работал машинистом, а в последнее время был дальнобойщиком. Его задержали в феврале этого года, когда он вернулся из рейса.
Также на прошлой неделе стало известно, что был задержан Валентин Мартынов — монтер железнодорожных путей. Его обвиняют по уголовной статье в распространении так называемой «экстремистской» информации.