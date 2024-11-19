В Беларуси распадаются больше половины браков

В Беларуси распадаются больше половины браков1
- 19.11.2024, 10:29
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Названа главная причина.
В Беларуси распадается больше половины браков, и это число растет. До судов ежегодно доходит более 30 тысяч дел о разводах, чаще всего супруги называют причиной расставания «непреодолимые различия» и «несовместимость характеров». Об этом рассказала в эфире «Белорусского радио» судья Верховного суда Вера Кругова.
В течение последних трех лет беларусские суды ежегодно рассматривают более чем 30 тысяч дел о расторжении брака — это самые частые споры, касающиеся брачно-семейных отношений.
В абсолютном большинстве случаев (99,6%) такие иски удовлетворяются в полном объеме. Но в некоторых случаях суды отказываются дать развод — в основном на основании ст. 35 Кодекса о браке и семье, согласно которой расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до достижения ребенком трех лет без письменного согласия другого супруга.
«Ежегодно расторгается более 55% браков к числу зарегистрированных, и этот процент, к сожалению, растет», — подчеркнула судья.
В 2023 году более чем в 82% случаев (24 963) разводились супруги с несовершеннолетними детьми. Только в 18% случаев (5497) распались пары, которые не имели детей.
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Среди причины распада семьи супруги чаще всего называют:
непреодолимые различия во взглядах на дальнейшую жизнь, отсутствие общих интересов, несовместимость характеров (54%);
раздельное проживание в течение длительного времени (около 20%);
взаимная утрата чувства любви и уважения (более 10%);
наличие вредных привычек у одного из супругов: алкоголизм, наркомания, игромания, а также семейное насилие (более 10%);
супружеская неверность (7%).
Инициаторами расторжения брака в 72% случаев становятся женщины. Они же в три раза чаще мужчин присутствуют на судебных заседаниях.
К слову, в 18% случаев супруги в конце концов передумывают разводиться — тогда бракоразводный процесс прекращается в связи с примирением сторон.