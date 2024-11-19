Израиль предложил передать Украине захваченное российское оружие 19.11.2024, 10:32

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Украинская сторона уже поддержала такую инициативу.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предлагает передать Украине оружие российского производства, которое ЦАХАЛ захватил у боевиков в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет The Times of Israel, это предложение уже поддержал посол Украины Евгений Корнийчук, который отметил, что страны имеют общих врагов. По его словам, наличие российского оружия у террористических организаций, доказывает, что Москва поддерживает Иран, «Хезболлу» и ХАМАС:

«Что еще должно произойти, чтобы Государство Израиль проснулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль борются с одними и теми же врагами».

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