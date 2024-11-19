«Прохождение двух границ с «разговором» и рентгеном автобуса» 19.11.2024, 10:45

Как сейчас проходит прохождение польско-белорусской границы.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

О допросах белорусов на границе при возвращении домой в приграничных чатах пишут редко. В основном оставляют обобщенные сообщения и не указывают, граждан каких стран уводят на «беседы»:

«РП — РБ. Автобус Варшава — Минск на 08.45. Прохождение двух границ с собеседованиями и рентгеном автобуса заняло 4 часа 20 минут».

«Досмотр на РБ: собачка нюхает всех, выборочно на досмотр чемоданов, все на сканер и металлодетектор с опустошением карманов. Вместе с беседами управились за 1,5 часа, только что выехали».

«Вильнюс — Минск. С 15.00 до 15.40 — паспортный ЛТ (про деньги не спрашивали). В 16.10 приехали на РБ (впереди 2 автобуса). ~17.40 — паспорт и таможня РБ (сканер). Ждем пассажиров с разговоров. В 18.07 выехали с границы».

«Варшава — Минск. Граница РП: приезд в 00.20, выезд в 00.40. В 03.30 прошли РБ, ждем людей с беседы. Выехали с границы в 04.50. Долго ждали автобус с рентгена».

«РП — РБ, выехали в 16.30. В 20.50 прошли поляков. В 21.10 заехали в белорусский двор, впереди 3 автобуса. В 22.10 прошли белорусов. Ждем людей с бесед. Человек 15 таких. В 23.10 выезжаем с границы. На все — 3 часа 20 минут».

«16.11. Варшава — Гомель. 21.55 — первые перед шлагбаумом ПП РП. В 23.15 проверка без багажа. В 23.30 мост. В 01.10 въехали на ПП РБ (много автобусов, больше 10, такого я не помню, чтобы так загружали границу, используют боковую парковку). В 06.30 паспортный контроль (с вещами через сканер, металлоискатель, весы для вида). В 09.25 выехали из ПП РБ (ждали с опроса людей)».

«Варшава — Минск. В 22.30 выехали из Варшавы. В 01.15 заехали на ПП. В 02.30 выехали от поляков. В 04.30 прошли паспортный в РБ, но одного пассажира задержала таможня. В 07.40 все еще стоим».

«Автобус Минск — Вильнюс, выезд в 07.30. В аэропорту Вильнюса были в 11.30 (литовское время). Почти час ждали с беседы пассажиров в РБ. У литовцев досмотр личных вещей через сканер. На вокзал прибыли с опозданием в 10 минут».

«РП — РБ. В 17.10 (бел. время) заехали к полякам шестым автобусом сразу во двор. 18.20 — мост. В 18.50 заехали на РБ. В 22.10 позвали на контроль. В 00.20 прошли контроль. 00.30 — ждем с бесед (2 часа таможенный контроль). Все чемоданы/сумки/рюкзаки на осмотр, все вещи из карманов и через рамку. После паспортного контроля два часа проходили таможню. Весь зал перед коридорами битком».

Как на границе проверяют иностранцев

В приграничных чатах пишут, что иностранцев дополнительно проверяют и на выезде из Беларуси:

«Минск — Вильнюс, 12.11. В 08.30 подъехали к границе, очереди нет. Почти сразу пустили за шлагбаум. Перед нами заканчивает проверку еще один автобус «Евролайнс». С собой у нас 2 гражданина Украины. В 09.30 прошли паспортный, застряли на нейтральной перед шлагбаумом. В 10.05 литовцы пустили на проверку. В 11.00 выезжаем с границы».

«16.11. Минск — Вильнюс. В 19.49 подъехали к РБ границе. Перед нами автобус с украинцами, сумок очень много, есть вариант, что кого-то поведут на допрос, поэтому придется постоять. В 20.15 взяли из автобуса всех без вещей только с документами, ждем на пограничном контроле. В 21.05 все еще стоим, на допрос двух человек вызвали. Этих двух с автобуса и сняли. 21.23 — контроль в ЛТ. Чемоданы проверяли сквозь пальцы, уставшие все сидят. В 22.18 выехали в Вильнюс».

При въезде в Беларусь силовики «беседуют» не только с украинцами, но и с другими иностранцами. Например, на прошлой неделе у них возникли вопросы к гражданам Италии и Узбекистана:

«Рейс Ecolines Варшава — Минск. В 12.10 прибыли в Тересполь (раньше расписания на 40 мин). В 13.33 выехали от поляков. В 15.55 вошли в зал к белoрусам. Проходили границу и таможню часа полтора от силы. При том, что в автобусе было шесть украинцев, их сразу отвели на беседу. Но! В автобусе было двое итальянцев, которые везли запрещенку: походу, снотворные капли с каким-то не тем составом. В итоге уже почти три часа стоим на границе, ждем опергруппу… Перспективы туманные… UPD: опергруппа на месте. Ждем… Итальянцев высадили, мы поехали в 20.40. Потеряли почти 5 часов».

«РП — РБ, «Минсктранс». 16.11.24 в 21.00 (PL) — выезд из Варшавы с заездом в аэропорт Шопена, на погранпереходе сразу под шлагбаум. 17.11.24 в 03.20 (BY) выехали от поляков. 09.50 (BY) — пройден паспортный контроль РБ. 10.58 — пройден таможенный контроль. 11.50 — ждем с бесед 7 украинцев и узбека. 13.14 — выезд с ПП. Итого: на две границы 10 часов и 14 минут».

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