Сибига показал на заседании ООН деталь баллистической ракеты из КНДР, которая атаковала Украину

Сибига показал на заседании ООН деталь баллистической ракеты из КНДР, которая атаковала Украину2
- 19.11.2024, 11:00
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Ракеты KN-23 могут нести до 500 килограммов взрывчатки.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета безопасности ООН по случаю 1000 дней с начала полномасштабной войны показал деталь северокорейской баллистической ракеты KN-23, которая атаковала Украину.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 19 ноября.
«Это реальная часть северокорейской баллистической ракеты KN-23, которая поразила Украину. Такие смертоносные ракеты постоянно падают на наших людей», — отметил Сибига.
Он рассказал, что такие ракеты могут нести около 500 килограммов взрывчатки. Последний раз северокорейские ракеты ударили по Броварам Киевской области 13 ноября.
По словам министра, участие солдат КНДР в войне против Украины знаменует собой новый уровень эскалации.
Сибига отметил, что в ответ Северная Корея хочет получить от России технологии для ракетных, ядерных и других военных программ.
«Это будет иметь последствия далеко за пределами границ двух государств, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе. Если мы позволим России продолжать агрессию и оставаться безнаказанной, это создаст неприемлемые риски для глобальной безопасности, ядерной безопасности, окружающей среды, миграции и других сфер», — подчеркнул глава МИД Украины.