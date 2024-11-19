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Сибига показал на заседании ООН деталь баллистической ракеты из КНДР, которая атаковала Украину

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  • 19.11.2024, 11:00
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Сибига показал на заседании ООН деталь баллистической ракеты из КНДР, которая атаковала Украину
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Ракеты KN-23 могут нести до 500 килограммов взрывчатки.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета безопасности ООН по случаю 1000 дней с начала полномасштабной войны показал деталь северокорейской баллистической ракеты KN-23, которая атаковала Украину.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 19 ноября.

«Это реальная часть северокорейской баллистической ракеты KN-23, которая поразила Украину. Такие смертоносные ракеты постоянно падают на наших людей», — отметил Сибига.

Он рассказал, что такие ракеты могут нести около 500 килограммов взрывчатки. Последний раз северокорейские ракеты ударили по Броварам Киевской области 13 ноября.

По словам министра, участие солдат КНДР в войне против Украины знаменует собой новый уровень эскалации.

Сибига отметил, что в ответ Северная Корея хочет получить от России технологии для ракетных, ядерных и других военных программ.

«Это будет иметь последствия далеко за пределами границ двух государств, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе. Если мы позволим России продолжать агрессию и оставаться безнаказанной, это создаст неприемлемые риски для глобальной безопасности, ядерной безопасности, окружающей среды, миграции и других сфер», — подчеркнул глава МИД Украины.

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