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У Кремля серьезные проблемы

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 19.11.2024, 10:47
  • 7,738
У Кремля серьезные проблемы

В Z-патриотизм не верят даже идеологи.

Вся нынешняя кампания по повышению рождаемости в РФ ведётся по формуле: «слышь, рожай!»

Зачем? Для чего?

В СССР хотя бы любили рассказывать сказки о светлом коммунистическом будущем, где «всё будет бесплатно и не нужно умирать».

А что сейчас?

«Всё плохо, нас обманули, кругом враги, нужны будущие солдаты для продолжения борьбы!»

Так себе мотивация, скажем прямо.

Путинский режим не способен представить картину будущего, ибо он сам его не видит.

День за днём, месяц за месяцем, год за годом, а там дедушки старые — им всё равно.

Можно сколько угодно рассказывать о Z-патриотизме, но какой в этом смысл, если в него не верят даже идеологи? Фальшь в каждом слове.

Так что ни борьба с абортами, ни запрет квадроберов, ни подачки с барского стола никак проблему рождаемости не решат.

Нужен образ будущего, а с этим у Кремля серьёзные проблемы.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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