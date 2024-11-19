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Могут ли белорусы ввозить фейерверки и петарды из-за рубежа?

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  • 19.11.2024, 11:00
  • 1,838
Могут ли белорусы ввозить фейерверки и петарды из-за рубежа?

В таможне ответили.

Физлицам нельзя ввозить пиротехнические изделия в Беларусь из-за рубежа, сообщает провластный ОНТ со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Дело в том, что такая продукция якобы не относятся к товарам для личного пользования. Она включена в соответствующий перечень с 6 октября 2024 года.

Также перечень пополнили другие изделия. Среди них – карусели, качели, манекены для портных, бытовая техника, ввозимая в разукомплектованном виде, взрывчатые и горючие вещества, товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских.

С полным списком товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования, можно ознакомиться на сайте ведомства.

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