Могут ли белорусы ввозить фейерверки и петарды из-за рубежа?4
- 19.11.2024, 11:00
- 1,838
В таможне ответили.
Физлицам нельзя ввозить пиротехнические изделия в Беларусь из-за рубежа, сообщает провластный ОНТ со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Дело в том, что такая продукция якобы не относятся к товарам для личного пользования. Она включена в соответствующий перечень с 6 октября 2024 года.
Также перечень пополнили другие изделия. Среди них – карусели, качели, манекены для портных, бытовая техника, ввозимая в разукомплектованном виде, взрывчатые и горючие вещества, товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских.
С полным списком товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования, можно ознакомиться на сайте ведомства.