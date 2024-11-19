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Генштаб ВСУ подтвердил мощный удар по арсеналу Минобороны РФ в Брянской области

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  • 19.11.2024, 11:13
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Генштаб ВСУ подтвердил мощный удар по арсеналу Минобороны РФ в Брянской области

Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.

Силы обороны Украины нанесли повторный удар по складу боеприпасов в Брянской области. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

«Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться», - добавили в Генштабе.

Ранее об ударе по боеприпасам в Брянской области сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды к их системам. Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО)

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