Генштаб ВСУ подтвердил мощный удар по арсеналу Минобороны РФ в Брянской области

Генштаб ВСУ подтвердил мощный удар по арсеналу Минобороны РФ в Брянской области3
- 19.11.2024, 11:13
- 2,876
Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.
Силы обороны Украины нанесли повторный удар по складу боеприпасов в Брянской области. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ», - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, по состоянию на 02.30 в эту ночь зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.
«Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться», - добавили в Генштабе.
Ранее об ударе по боеприпасам в Брянской области сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды к их системам. Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО)