Алексей Протас обновил личный рекорд в НХЛ

Алексей Протас обновил личный рекорд в НХЛ1
- 19.11.2024, 11:31
Белорусский форвард забросил седьмую шайбу в сезоне.
«Вашингтон» белорусского форварда Алексея Протаса в гостях обыграл «Юту» (6:2) в матче НХЛ, пишет «Трибуна».
Протас на 50-й минуте матча оформил свой 7-й гол в сезоне, провел на льду 14 минут 12 секунд (04:12 – в меньшинстве), два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+1».
Тем самым он побил свой личный рекорд по шайбам за сезон в НХЛ. Для этого ему понадобилось 18 игр в нынешнем чемпионате.
В регулярке-2023/24 за 78 матчей Протас оформил 6 шайб за 78 игр.
В текущем сезоне у белоруса 18 игр, 18 (7+11) очков, показатель полезности «+12», 4 минуты штрафа.