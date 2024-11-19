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Алексей Протас обновил личный рекорд в НХЛ

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  • 19.11.2024, 11:31
Алексей Протас обновил личный рекорд в НХЛ
Алексей Протас

Белорусский форвард забросил седьмую шайбу в сезоне.

«Вашингтон» белорусского форварда Алексея Протаса в гостях обыграл «Юту» (6:2) в матче НХЛ, пишет «Трибуна».

Протас на 50-й минуте матча оформил свой 7-й гол в сезоне, провел на льду 14 минут 12 секунд (04:12 – в меньшинстве), два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+1».

Тем самым он побил свой личный рекорд по шайбам за сезон в НХЛ. Для этого ему понадобилось 18 игр в нынешнем чемпионате.

В регулярке-2023/24 за 78 матчей Протас оформил 6 шайб за 78 игр.

В текущем сезоне у белоруса 18 игр, 18 (7+11) очков, показатель полезности «+12», 4 минуты штрафа.

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