Ростовскую область РФ атаковали дроны

Ростовскую область РФ атаковали дроны1
- 19.11.2024, 11:37
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Есть попадания по НПЗ и военному аэродрому.
Ночью 19 ноября дроны атаковали Ростовскую область России, приведя к подрыву авто на трассе Таганрог – Мариуполь. Предполагается, что целью беспилотников в регионе могли быть нефтеперерабатывающий завод и аэродром, которые уже неоднократно были атакованы ранее.
Местные власти лишь частично подтвердили попадание, а в целом заявили об «отражении атаки». О хрониках взрывной ночи в стране-агрессоре рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«С первой до трех ночи не менее 11 дронов разного типа атаковали Ростовскую область», – утверждает он.
Согласно официальной информации россиян и данных с места, зафиксировано попадание в Каменск-Шахтинском (там есть НПЗ, который уже был неоднократно атакован в течение года); прилет в Морозовске (там расположен военный аэродром, который тоже не раз подвергался атакам); взрывы в Таганроге.
В частности отмечается, что падение цели или последствия работы российской ПВО привели к подрыву и пожару автомобиля на трассе, ведущей к Мариуполю, недалеко от аэродрома базирования вертолетов в Таганроге.
«Официальный Ростов частично подтверждает попадание, что дополнительно указывает на серьезность реальных последствий», – пишет Андрющенко.