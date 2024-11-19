Bild: Российские войска вошли в центр Часова Яра 19.11.2024, 11:46

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Битва за город продолжается уже больше полугода.

Российская оккупационная армия прорвалась в центр города Часов Яр в Донецкой области. Об этом заявил заявил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По его словам, судя по кадрам уличных боев, ВС РФ почти подошли к стадиону «Авангард» в центре города.

«Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее», — заявил Репке.

Он добавил, что битва за Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута, продолжается уже больше полугода. Часов Яр находится на возвышенности и защищен с востока водным каналом Северский Донец — Донбасс.

«Российские войска долгое время не могли его перейти. Теперь им это удалось», - отметил эксперт.

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