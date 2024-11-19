«Хотелось надеяться на чудо белорусской медицины, но его так и не случилось»
- 19.11.2024, 11:51
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Правда о здравоохранении в Беларуси.
Белоруска из небольшого райцентра рассказала сайту Charter97.org, как теперь выглядят походы к врачам в нашей стране:
— «Упаси Господь заболеть», — так говорят белорусы! А тут хочется добавить: упаси Господь заболеть в маленьком городе.
Воспалились у меня глаза, пошла я в поликлинику, записали меня на дату через две недели. А глаза гноятся и слезятся. Две недели отмучилась, а затем с надеждой пошла к врачу. Вот только надежды мои мгновенно исчезли.
Приговор врача — инфекция. Из прописанного лечения — тетрациклиновая мазь и компрессы из теплой воды. Я еще от растерянности пошла и мазь купила, ну а компрессы из теплой воды точно «помогут».
«Пролечилась» я 10 дней. Хотелось бы мне надеяться на чудо белорусской медицины, но его так и не случилось.
Понятно, что в нашем городке мне не помогут, начала обзванивать центры в Минске.
«Новое зрение», которое обслуживало ежедневно почти тысячу пациентов, закрыли, в «VOKA» сказали, что они занимаются только операциями, а не болезнями.
Вспомнила я, можно сказать, о «последнем из могикан» — «Лодэ». Получилось записаться на визит через 5 дней.
Съездила, услышала, что случай сложный, поэтому нужно брать направление в 10-ю клинику Минска. Вот так я и лечусь, хожу туда-сюда!
Времени имею достаточно, ведь пенсионерка, а вот денег... А тут заплати за автобус в столицу и обратно, за частного врача, потом за лекарства. Если бы не свой сад-огород, пришлось бы жить впроголодь в этом «оазисе стабильности»…