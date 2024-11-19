Удары по России ракетами ATACMS: в WSJ назвали главные цели 1 19.11.2024, 11:56

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Среди них — российские аэродромы.

После получения «зеленого света» Украина в первую очередь могла бы развернуть американские дальнобойные ракеты ATACMS в Курской области, где продолжается операция ВСУ, пишет The Wall Street Journal.

«Если система будет развернута в Курской области, ATACMS может заставить Россию отодвинуть плацдармы дальше от линии фронта. В настоящее время российская армия способна быстро перебрасывать людей и технику», - говорится в публикации.

Если же РФ переместит свои войска дальше вглубь из-за угрозы ударов ракетами ATACMS, россиянам понадобятся часы, чтобы добраться до фронта, и это даст украинцам больше возможностей для разработки стратегии своих атак, отмечается в статье.

Указывается, что другими потенциальными целями для ATACMS являются российские аэродромы, где размещаются бомбардировщики и ударные вертолеты, которые атакую Украину.

«Возможность использовать ATACMS на территории России делает сотни потенциальных целей доступными для Украины. До сих пор Россия могла доставлять логистику на линию фронта, не опасаясь, что ее побеспокоят. Теперь склады боеприпасов, аэродромы и плацдармы находятся в пределах досягаемости», - пишет WSJ.

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