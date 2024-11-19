Mercedes раскрыл секреты своего самого доступного электрокара 1 19.11.2024, 12:00

Это долгожданная модель с новыми технологиями.

Новый Mercedes-Benz CLA 2025 модельного года получит полную гамму силовых установок. А в модификации EV станет самым доступным электрокаром немецкого бренда. Производитель раскрыл некоторые секреты долгожданной новинки.

Об этом стало известно Motor1. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях. Не обойдется без технологических прорывов и даже нейросетей.

Именно благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

При этом автомобиль также впервые в линейке предложит 48-вольтовые гибридные силовые агрегаты. Модели будут доступны в том числе с полным приводом. Новый Mercedes CLA 3 получит несколько вариантов кузовов – седан и универсал. В оснащении появится мультимедийный комплекс с ассистентом на базе нейросети.

Также известно, что архитектуру MMA разработали вовсе не для одной модели. После CLA с теми же компонентами ожидается еще как минимум два кроссовера. Премьера состоится в 2025 году.

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