Курс доллара в обменниках 18 ноября взял психологическую отметку 19.11.2024, 12:10

1,060

В какие банки выгоднее всего сегодня сдавать валюту, а в каких — покупать.

Курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 18 ноября обновил исторический максимум, он вырос до 3,38 рубля. После этого два госбанка подняли курс продажи этой валюты выше отметки в 3,4 рубля. «Зеркало» посмотрело, в какие банки выгоднее всего сдавать валюту, а в каких — покупать.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,415 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — 3,387 рубля («Альфа-Банк»). Американская валюта достигла или превысила отметки в 3,4 рубля также в шести других банках (это «Банк БелВЭБ», «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Альфа-Банк», «Белинвестбанк», «Паритетбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Сбер Банк» — 3,385 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,63 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке», «Приорбанке» (3,572 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,57 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БСБ Банке», «Статусбанке» — 3,385 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,43 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,39 рубля («Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com