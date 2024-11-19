«Вся продукция пошла на Россию»1
- 19.11.2024, 12:18
Белорусы остаются без молочки.
В Беларуси начались проблемы с доступностью качественной молочной продукции. Об этом сайту Charter97.org рассказала читательница:
— Утро у нас с мужем начинаете с забега по магазинам (благо, мы пенсионеры, можем себе это позволить). Утром, по крайней мере, есть надежда приобрести хорошие и недорогие молочные изделия.
Заходим в магазин и видим, что ни «Ляховичского молока», ни масла уже нет. Неужели опоздали?! После приходит мысль — может, мы пришли слишком рано, молочные продукты еще не привезли!?
Спрашиваю у продавщицы о причине отсутствия нужных нам товаров. Ответ нас поразил.
— Нет, — говорит, — не привозили и не привезут.
— А где же оно делось? Неужели коровы не доятся?
— Нет, с коровами все хорошо, но вся продукция пошла на Россию. Разве вы не слышали, что там масло исчезло?! Вот и погнали всю продукцию туда.
Никто же о народе не думает. А как думать, если для Лукашенко существует только «народец». А «народец» и на сыворотке перебьется. Масло же продают только 60% жирности, а молоко — 1,5%.
Мы его пока и не берем. Ждем, может, что изменится к лучшему. Покупаем дорогое пастеризованное молоко с мыслью: «Когда уже этот абсурд закончится?…»