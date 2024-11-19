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«Вся продукция пошла на Россию»

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  • 19.11.2024, 12:18
«Вся продукция пошла на Россию»

Белорусы остаются без молочки.

В Беларуси начались проблемы с доступностью качественной молочной продукции. Об этом сайту Charter97.org рассказала читательница:

— Утро у нас с мужем начинаете с забега по магазинам (благо, мы пенсионеры, можем себе это позволить). Утром, по крайней мере, есть надежда приобрести хорошие и недорогие молочные изделия.

Заходим в магазин и видим, что ни «Ляховичского молока», ни масла уже нет. Неужели опоздали?! После приходит мысль — может, мы пришли слишком рано, молочные продукты еще не привезли!?

Спрашиваю у продавщицы о причине отсутствия нужных нам товаров. Ответ нас поразил.

— Нет, — говорит, — не привозили и не привезут.

— А где же оно делось? Неужели коровы не доятся?

— Нет, с коровами все хорошо, но вся продукция пошла на Россию. Разве вы не слышали, что там масло исчезло?! Вот и погнали всю продукцию туда.

Никто же о народе не думает. А как думать, если для Лукашенко существует только «народец». А «народец» и на сыворотке перебьется. Масло же продают только 60% жирности, а молоко — 1,5%.

Мы его пока и не берем. Ждем, может, что изменится к лучшему. Покупаем дорогое пастеризованное молоко с мыслью: «Когда уже этот абсурд закончится?…»

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