Российский рубль рухнул по отношению к доллару

Российский рубль рухнул по отношению к доллару4
- 19.11.2024, 12:25
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Американская валюта преодолела психологический рубеж в 100 рублей.
Курс доллара в России превысил психологическую отметку в 100 рублей.
Это следует из данных РБК о торгах на Валютно-фондовой бирже РФ. Курс в 100,10 российских рублей за доллар зафиксирован сегодня в 12.18 по московскому времени и продолжает держаться на этой отметке.
Как отмечают эксперты, это вызывает вопросы о перспективах дальнейшего ослабления российского и белорусского рубля и возможности паники на фондовом рынке.