Российский рубль рухнул по отношению к доллару 4 19.11.2024, 12:25

10,062

Американская валюта преодолела психологический рубеж в 100 рублей.

Курс доллара в России превысил психологическую отметку в 100 рублей.

Это следует из данных РБК о торгах на Валютно-фондовой бирже РФ. Курс в 100,10 российских рублей за доллар зафиксирован сегодня в 12.18 по московскому времени и продолжает держаться на этой отметке.

Как отмечают эксперты, это вызывает вопросы о перспективах дальнейшего ослабления российского и белорусского рубля и возможности паники на фондовом рынке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com