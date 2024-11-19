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Российский рубль рухнул по отношению к доллару

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  • 19.11.2024, 12:25
  • 10,062
Российский рубль рухнул по отношению к доллару

Американская валюта преодолела психологический рубеж в 100 рублей.

Курс доллара в России превысил психологическую отметку в 100 рублей.

Это следует из данных РБК о торгах на Валютно-фондовой бирже РФ. Курс в 100,10 российских рублей за доллар зафиксирован сегодня в 12.18 по московскому времени и продолжает держаться на этой отметке.

Как отмечают эксперты, это вызывает вопросы о перспективах дальнейшего ослабления российского и белорусского рубля и возможности паники на фондовом рынке.

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