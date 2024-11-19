В Белостоке пройдет бенефис белорусской писательницы Миры Лукши
- 19.11.2024, 17:40
Она отмечает 50 лет творческой деятельности.
Мира Лукша — белорусская поэтесса, журналистка, переводчица, лауреат литературной премии Президента города Белостока имени Веслава Казанецкого и награды Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО за «показ многокультурной поэтической малой родины и популяризацию славянской поэзии через переводы».
Творческий вечер «Мая душа гаворыць з вашай», посвященный 50-летию творческой деятельности белорусской писательницы, пройдет 29 ноября в Белостоке. Его организует Центр белорусской культуры в Белостоке.
Мероприятие состоится в «Klub Fama» в 18:00.
Белосток, 29 ноября, «Klub Fama» (ul. Legionowa 5), 18:00