В Белостоке пройдет бенефис белорусской писательницы Миры Лукши 19.11.2024, 17:40

Мира Лукша

Фото: racyja.com

Она отмечает 50 лет творческой деятельности.

Мира Лукша — белорусская поэтесса, журналистка, переводчица, лауреат литературной премии Президента города Белостока имени Веслава Казанецкого и награды Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО за «показ многокультурной поэтической малой родины и популяризацию славянской поэзии через переводы».

Творческий вечер «Мая душа гаворыць з вашай», посвященный 50-летию творческой деятельности белорусской писательницы, пройдет 29 ноября в Белостоке. Его организует Центр белорусской культуры в Белостоке.

Мероприятие состоится в «Klub Fama» в 18:00.

Белосток, 29 ноября, «Klub Fama» (ul. Legionowa 5), 18:00

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