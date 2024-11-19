Жителей Могилева предупредили о стрельбе 2 19.11.2024, 12:38

1,842

Из-за «отражения нападения на военкомат».

Военный комиссариат Могилевской области предупредил жителей областного центра о стрельбе из-за «отражения нападения» на учреждение.

Дело в том, что на 20 и 21 ноября в Могилеве запланировали провести мобилизационный сбор должностных лиц мобилизационных органов войск и военных комиссариатов областей и Минска, передало агентство БелТА.

В его программу как раз вошли практические действия по отражению нападения условного противника на военкомат. Для этого и запланировали стрельбу, но заверили, что будет использоваться оружие с холостыми патронами и «средства имитации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com