закрыть
19 ноября 2024, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жителей Могилева предупредили о стрельбе

2
  • 19.11.2024, 12:38
  • 1,842
Жителей Могилева предупредили о стрельбе

Из-за «отражения нападения на военкомат».

Военный комиссариат Могилевской области предупредил жителей областного центра о стрельбе из-за «отражения нападения» на учреждение.

Дело в том, что на 20 и 21 ноября в Могилеве запланировали провести мобилизационный сбор должностных лиц мобилизационных органов войск и военных комиссариатов областей и Минска, передало агентство БелТА.

В его программу как раз вошли практические действия по отражению нападения условного противника на военкомат. Для этого и запланировали стрельбу, но заверили, что будет использоваться оружие с холостыми патронами и «средства имитации».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев