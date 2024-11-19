Жителей Могилева предупредили о стрельбе

Жителей Могилева предупредили о стрельбе2
- 19.11.2024, 12:38
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Из-за «отражения нападения на военкомат».
Военный комиссариат Могилевской области предупредил жителей областного центра о стрельбе из-за «отражения нападения» на учреждение.
Дело в том, что на 20 и 21 ноября в Могилеве запланировали провести мобилизационный сбор должностных лиц мобилизационных органов войск и военных комиссариатов областей и Минска, передало агентство БелТА.
В его программу как раз вошли практические действия по отражению нападения условного противника на военкомат. Для этого и запланировали стрельбу, но заверили, что будет использоваться оружие с холостыми патронами и «средства имитации».