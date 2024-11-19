«Вице-премьеру стоит признать, что в правительстве нет мозгов» 1 19.11.2024, 12:52

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Юрий Шулейко

Белорусский преподаватель прошелся по заявлению чиновника Шулейко.

Заместитель премьер-министра страны Юрий Шулейко рассказал, что в 2024 году в стране посадили меньше картошки, чем в прошлом году: прошлые годы показали, что ее количество избыточно. Особенно странно звучат эти заявления на фоне дефицита картофеля в России. Почему белорусские аграрии не хотят заработать? Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с преподавателем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

— Это абсолютно советский подход и заявление. И вот почему. Если бы в Беларуси была создана хорошая база для переработки картофеля, вопрос бы так не стоял. Зачем сокращать площади, если можно засаживать их сортами, которые хорошо подходят для производства чипсов, картофеля фри, каких-то других полуфабрикатов? На переработанной продукции можно заработать в разы больше, чем на экспорте сырья.

Мы не только не работаем в этой сфере, так еще и закупаем каждый год несколько десятков тысяч тонн. Да, есть климатические особенности. Весной неплохо расходится молодой картофель из теплых стран, пока еще не собрали белорусский. Но ведь и осенью на прилавках есть этот продукт из Египта, Казахстана, других стран.

Может, стоит признаться и сказать, что мы не можем дешево и быстро обеспечить людей своим картофелем? Мы проигрываем этот рынок.

Предприятие «Онега» до сих пор большую часть картофеля на свои чипсы закупает за границей. Это факт. Почему мы до сих пор не может заместить импортный картофель своим?

Прибыльное сельское хозяйство давно стало таргетированным, нишевым. Мы же бегаем за большими надоями, тоннами. Сегодня есть люди, готовые платить большие деньги за эксклюзивное мясо, какие-то редкие сыры. Есть огромнейший рынок халяльной продукции. Мы же остаемся сырьевым придатком.

Если подытожить, вместо рассказов о том, что «нам больше картофеля не нужно», можно было бы признаться, что «мы без рук и мозгов, не знаем, как с ним работать».

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