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Песков и Медведев занервничали

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 19.11.2024, 12:56
  • 2,890
Песков и Медведев занервничали
Фото: EPA

Решение Байдена вызвало панику в Кремле.

Использование ВСУ западных неядерных ракет против России по обновленной доктрине может повлечь ядерный ответ, подтвердил Дмитрий Песков.

Важное в словах пресс-секретаря Путина — «потенциальный противник» должен понимать «неотвратимость возмездия» в случае агрессии. Кремль жирно намекает, что ответная реакция РФ на удары не ограничится словами, как это было, например, после захвата ВСУ части Курской области.

Медведев тем временем предрекает Третью мировую: «Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…».

1000-й день невойны, остановись.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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