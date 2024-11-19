Песков и Медведев занервничали 6 Телеграм-канал «Русский декаданс»

19.11.2024, 12:56

2,890

Фото: EPA

Решение Байдена вызвало панику в Кремле.

Использование ВСУ западных неядерных ракет против России по обновленной доктрине может повлечь ядерный ответ, подтвердил Дмитрий Песков.

Важное в словах пресс-секретаря Путина — «потенциальный противник» должен понимать «неотвратимость возмездия» в случае агрессии. Кремль жирно намекает, что ответная реакция РФ на удары не ограничится словами, как это было, например, после захвата ВСУ части Курской области.

Медведев тем временем предрекает Третью мировую: «Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…».

1000-й день невойны, остановись.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com