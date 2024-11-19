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Почему маленькие собаки так много лают

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  • 19.11.2024, 13:06
Почему маленькие собаки так много лают

Ветеринар назвал шесть главных причин.

Существует стереотип, что маленькие собаки лают больше, чем большие. И, как пишет портал Dogster, согласно исследованию Американского клуба собаководства (AKC), эти стереотипы оказались в значительной степени правдивыми. Опрос более 1200 владельцев мелких собак показал, что мелкие собаки более возбудимы и драчливы и «менее послушны».

В то же время, как отмечает ветеринар Чарли Бонк, существует ряд причин, по которым мелкие собаки лают больше, чем крупные.

1. Синдром маленькой собаки

Существуют некоторые предположения, что разница в размерах ставит маленьких собак в невыгодное положение, особенно в окружении других собак.  И чтобы компенсировать это, маленькие собаки могут лаять больше, чтобы казаться больше, страшнее и агрессивнее своих крупных собратьев.

В то же время, это всего лишь теории, поскольку маленькие породы собак — это тот же вид, что и большие собаки, поэтому разница в поведении должна быть приобретена или обусловлена окружающей средой, а не чисто генетически.

2. Непоследовательное обучение

Маленькие собаки обычно не получают того же уровня обучения и внимания, что и большие собаки. Это связано с тем, что хозяевам, как правило, легче ими управлять.

Отсутствие дрессировки, дисциплины и ожиданий может привести к чрезмерному лаю по сравнению с более крупными собаками. Общая дрессировка делает собак более внимательными, более сосредоточенными и более послушными, что может сократить количество ненужного лая.

3. Недостаток упражнений и стимуляции

Возможно, многие владельцы мелких собак не уделяют особого внимания физическим упражнениям и активности для своих собак.  Некоторые маленькие собаки могут быть невероятно энергичными и требуют структурированной игры, длительных прогулок и внимания, чтобы контролировать уровень их энергии. Если маленькая собака не получает должного количества стимуляции и упражнений, это может привести к чрезмерному лаю.

4. Отсутствие структурированных или совместных занятий

Совместные занятия — это те, где владелец и собака участвуют в чем-то вместе и обычно большие собаки проводят гораздо больше времени за совместными занятиями, чем маленькие. Это может быть связано с тем, что люди думают, что маленькие собаки не не нуждаются в таком внимании или люди могут беспокоиться о хрупкости своей собаки.

однако совместные занятия — отличный способ укрепить связь между хозяином и собакой; они также помогают сжигать избыток энергии, усиливают дрессировку и обеспечивают умственную стимуляцию. Без этих вещей маленькие собаки могут с большей вероятностью лаять из-за скуки, отсутствия социализации или плохой дрессировки.

5. Наказание

Использование наказания при дрессировке может быть еще одной причиной склонности маленьких собак к лаю. Неизвестно, применяется ли наказание чаще к маленьким собакам, чем к большим, но известно, что собаки, которых наказывают во время дрессировки, как правило, более тревожны, напряжены и напуганы, и все это может привести к лаю.

6. Выведены для лая

Многие породы маленьких собак были выведены для определенной цели. Маленьких собак обычно использовали как охотников на вредителей или собак-наблюдателей. Обе эти цели требуют лая.

Как отучить собаку так много лаять

Часто лучшее, что можно сделать с собакой, которая много лает, — это просто попытаться игнорировать лай, поскольку часто собаки пытаются привлечь внимание своих хозяев или других людей, когда лают. Это включает в себя любое внимание, как хорошее, так и плохое. 

Другие способы, которые вы можете попробовать, — отвлечь собаку. Вы также можете попытаться положительно подкрепить тишину, давая ей лакомства, когда она тихая и спокойная. 

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