«Испуг у россиян серьезный» 19.11.2024, 13:15

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Роман Свитан

Что известно о поражении 67-го арсенала ГРАУ в Брянской области.

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан прокомментировал в эфире Radio NV разрешение на удары по территории РФ дальнобойным оружием и могли ли уже ВСУ ракетами ATACMS 19 ноября ударить по 67-арсеналу ГРАУ в Брянской области:

— Сегодня российские паблики начали разгонять информацию о том, что удар по 67-ом складу ГРАУ, который был нанесен украинскими Вооруженными силами, уже был с использованием ATACMSов. Причем [есть] видео-подтверждение, можно говорить как минимум про реактивный заход ракеты. А это чуть больше 100 километров от нашей границы, правда, не Курская, а Брянская область (была информация, что дали разрешение бить только по Курской области — Ред.).

На 67-й складе ГРАУ расположены [корейские баллистические ракеты] КN-23, предположительно плюс иранские ракеты. [Это] российский стратегический склад главного ракетно-артиллерийского управления. Россия [его] используют и в качестве так называемого транзитного склада. То есть идет разгрузка с железнодорожных составов, погрузка на более мелкие средства передвижения. Естественно, как только наша разведка определяет достаточное количество на поверхности боеприпасов, туда идет средство поражения. Перед этим мы нанесли удар беспилотниками.

Вот сейчас россияне уже с перепуганными глазами говорят о том, что ATACMSы пошли на Брянскую область, почему не на Курскую? У них уже даже эта градация есть: разрешили по Курской бить, а ATACMSы пошли на Брянскую область.

Но опять же, реального подтверждения пока нет. Хотя испуг у россиян довольно серьезный относительно принятия этого решения (бить по территории РФ — Ред.). Оно, скорее всего, принято. Потому что слишком много руководителей довольно высокого уровня его подтвердили, начиная от [верховного представителя Евросоюза по иностранным делам] Жозепа Борреля и заканчивая некоторыми, в том числе, американскими представителями.

Поэтому я думаю, в ближайшее время мы работу этих ракет увидим. Лучше бы, конечно, было наоборот: сначала работа ракет, пока россияне спали, а потом уже подтверждение. Но иногда случается так называемый фальш-старт. Зря, конечно, сделали слив этой информации, но будем работать с тем, что есть.

Надо понять: это только Курская область или это будет определение чисто по дальности использования средств поражения?

И опять же, какие ракеты? ATACMSы есть и 150-километровые, и 300-километровые, разная боевая часть. Есть и кассетная боевая часть ракеты М39, М39А1, осколочно-фугасная. Есть эти вопросы.

На данном этапе, я думаю, надо просто подождать. Я думаю, до конца этой недели уже будет четко понятно, какое количество ракет и по каким целям мы будем их использовать.

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