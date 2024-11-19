«Хорошо сидеть в кабинете и руки в карманах держать» 19.11.2024, 13:25

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У светлогорчанки «наболело» из-за проблем в городе.

Жительница Светлогорска Жанна обратилась через TikTok к властям города, в частности, к председателю Светлогорского райисполкома Дмитрию Шабетнику, с «криком души». Она пожаловалась на плохую работу транспорта и нехватку медиков в райцентре, пишет «Зеркало».

— Город растет, все больше, красивее становится. Так когда же вы решите вопрос с транспортом? — поинтересовалась женщина, подчеркнув, что эта тема в Светлогорске поднималась неоднократно.

— Это же невозможно: сорок минут стоишь на остановке, при этом приезжает маршрутка, полная становится, отъезжает, следующая остановка — уже он (водитель. — Прим. ред.) не останавливает, потому что маршрутка забита. И люди там ждут дальше. Сколько, еще сорок минут? <…> Что это такое? Это вы так думаете о народе? — возмутилась светлогорчанка.

Напомним, жители Светлогорска и раньше жаловались на автобусы, которые ходят не по расписанию, причем такая же ситуация в городе и с такси.

Автор нового видео рассказала и о другой проблеме райцентра — нехватке медиков:

— В поликлиниках нет у вас терапевтов. Приходишь, и они отвечают: «У вас на участке никого нету. Ждите, может, к вам кто-то придет». <…> А если никто не придет — так можешь и помирать. Почему вообще не решаете насущные проблемы людей? Как так можно относиться?

Женщина призвала председателя райисполкома «задуматься о том, что он делает для народа в городе Светлогорске и как он к нему относится».

— Хорошо сидеть в кабинете и руки в карманах держать, — заявила она.

В комментариях Жанна рассказала, что ее обращение в TikTok стало «криком души», потому что уже «наболело». Большинство пользователей ее поддержали, многие считают, что проблемы и с транспортом в Солигорске упираются в небольшие зарплаты у водителей:

• «Зарплата копейки, а ответственность и за движение, и за пассажиров — это ужас. Да и автобусы износились, нам старые из Минска прислали — постоянно ломаются. И всем плевать на людей».

• «Зарплаты мизерные, 1000 рублей — это разве зарплата для мужчины, у которого дома жена и двое-трое детей? Никто не хочет работать за копейки. И в целом по городу такая картина. Вакансии смотришь, и слезы на глаза».

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