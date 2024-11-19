В Минске на торги выставили однушку с ремонтом за 32 тысячи долларов

В Минске на торги выставили однушку с ремонтом за 32 тысячи долларов4
- 19.11.2024, 13:32
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Квартира находится на десятом этаже.
В кирпичном доме возле станции метро «Могилевская» за долги на аукцион выставили однушку. Начальная цена — всего 32 тысячи долларов. Об этом сообщает Realt со ссылкой на «БелЮрОбеспечение».
Квартира находится в 12-этажном доме 1990 года на Шоссейной, 17. Вот его расположение на карте:
Дом располагается в квартальчике, проект которого был создан архитектором «Минскпроекта» Станиславом Замаревым. И дома тут неплохие. Ведь тут и кирпичные стены, и планировки посовременнее для тех лет.
Квартира находится на десятом этаже. Площадь — 36 квадратов. У нее вот такая планировка:
В квартире сделан ремонт. Там внутри вот так:
Начальная цена — 109 007 рублей. Это около 32,2 тысячи долларов по актуальному курсу.
В квартире зарегистрирован собственник. Его покупателю надо будет выселять по суду. А ипотека будет погашена за счет продажи.
Торги пройдут 3 декабря на «БелЮрОбеспечении».