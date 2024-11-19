В Минске на торги выставили однушку с ремонтом за 32 тысячи долларов 4 19.11.2024, 13:32

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Квартира находится на десятом этаже.

В кирпичном доме возле станции метро «Могилевская» за долги на аукцион выставили однушку. Начальная цена — всего 32 тысячи долларов. Об этом сообщает Realt со ссылкой на «БелЮрОбеспечение».

Квартира находится в 12-этажном доме 1990 года на Шоссейной, 17. Вот его расположение на карте:

Дом располагается в квартальчике, проект которого был создан архитектором «Минскпроекта» Станиславом Замаревым. И дома тут неплохие. Ведь тут и кирпичные стены, и планировки посовременнее для тех лет.

Квартира находится на десятом этаже. Площадь — 36 квадратов. У нее вот такая планировка:

В квартире сделан ремонт. Там внутри вот так:

Начальная цена — 109 007 рублей. Это около 32,2 тысячи долларов по актуальному курсу.

В квартире зарегистрирован собственник. Его покупателю надо будет выселять по суду. А ипотека будет погашена за счет продажи.

Торги пройдут 3 декабря на «БелЮрОбеспечении».

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