Напоминает игру про зомби: потери РФ под Купянском впечатляют 1 19.11.2024, 13:37

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Оружие бойцов ВСУ нагревается быстрее, чем они успевают уничтожить очередную волну.

Российские оккупанты не прекращают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта, в том числе и на Купянском направлении. Противник постоянно подтягивает резервы. Об этом в эфире «Еспресо.TV» рассказала начальница отделения коммуникаций 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого майор Надежда Замрига.

По ее словам, несмотря на то, что ВС РФ несут колоссальные потери на поле боя, люди у них не заканчиваются. Это видно по Купянскому направлению, куда противник беспрерывно подтягивает личный состав.

«Цифры потерь россиян действительно впечатляют, и в этих больших масштабных цифрах есть вклад каждой из бригад Сил обороны. Но врагов меньше не становится. Они и дальше продолжают постоянные пехотные штурмы», — заявила Надежда Замрига.

Отдельно представительница 14-й ОМБр добавила, что иногда штурмы российских оккупантов напоминают игру про зомби, ведь сначала идет 10, потом 15, потом еще 20 военных. Складывается впечатление, что они не заканчиваются. Возможно, личного состава ВС РФ действительно в моменте становится меньше, однако они беспрерывно подтягивают людей к фронту.

«Наши парни говорят, что даже наше оружие нагревается быстрее, чем они успевают уничтожить первую, вторую, третью волну. Это говорит о том, что противника все же останавливаем и отбрасываем с этих штурмов», — резюмировала Надежда Замрига.

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