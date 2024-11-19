Экономист: Мы ходим по болоту и в любой момент можем провалиться 19.11.2024, 13:47

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Рост доллара в Беларуси указывает на важный симптом.

Курс доллара в Беларуси растет седьмые торги подряд. Чем это вызвано, и что будет с белорусским рублем?

— Скорее, здесь мы вынуждены говорить про российский рубль, потому что основные причины сейчас сводятся к нему, — поясняет экономист Дмитрий Крук в эфире «Обычного утра».

— Мы, что называется, едем на спине слона — в данном случае, российского медвежонка, и это он нас ведет. Поэтому проблемы России становятся нашими проблемами. Это не новая ситуация, многие коллеги-экономисты не первый год отмечают, что все российские проблемы с очень маленькой отсрочкой становятся нашими — а сейчас мы видим всего лишь новое проявление.

Российский рубль за последний месяц-полтора обесценился к доллару, напоминает экономист — примерно на 11–12%. Беларуская валюта просела не так сильно, на 4–5%, и по отношению к российской даже укрепилась, так что потенциал для падения еще есть.

— Могу допустить, впрочем, что какую-то часть этого обесценивания российский рубль в ближайшие месяцы отыграет назад, — говорит Дмитрий Крук. — Но не факт, что то же самое произойдет и с белорусским рублем.

А в чем корень проблем российской валюты, отчего в последние недели ее курс скачет?

— Я думаю, самая главная причина — это снижение нормативов по репатриации экспортной выручки в Россию и снижение норматива обязательной продажи <валютной выручки> в России. Год назад мы имели примерно такую же ситуацию, «американские горки» с курсом доллара-российского рубля, которые передавались на белорусский рынок. Потом в РФ ввели эту самую обязательную продажу, и на какое-то время это ситуацию стабилизировало.

Вполне естественно, российские компании не очень хотят заводить в сомнительную страну свою валютную выручку и предпочитают ее тихенько сохранять на счетах на «загнивающем» Западе. А это ведет к тому, что любое дуновение на внутреннем российском рынке ведет к серьезным колебаниям. Сейчас опять дали зеленый свет, чтобы валютная выручка не полностью доходила до российских счетов — и это опять вылилось в скачки курса.

Для беларуского рубля, по словам экономиста, на следующий год наиболее вероятным выглядит сценарий плавного обесценивания на уровне инфляции, около 7-8% — так что порадоваться выросшим зарплатам получится недолго.

— Но стоит помнить, что мы ходим по болоту и в любой момент можем провалиться, — напоминает Дмитрий Крук о хрупкости белорусской «стабильности». — Взять тот же белорусский экспорт: мы видим сигналы, что, похоже, с калием есть большие проблемы.

Быть уверенным в том, что завтра будут работать все те механизмы, которые позволяют экспортировать нефтепродукты, или что российский рынок на фоне ультражесткой монетарной политики не начнет тормозить и не просядет спрос на белорусские продукты, нельзя.

Как раз таки, с большей вероятностью рано или поздно это произойдет. Календарь этих событий спланировать практически невозможно, но риски, которые есть сегодня перед белорусским рублем, очень многочисленны, и все — в сторону понижения.

Мгновенной реализации всего спектра рисков не произойдет, но их все же важно учитывать.

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