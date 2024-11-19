«Упаси Господь от таких «братьев» 3 19.11.2024, 13:59

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Белорусы остро отреагировали на новость о спасенных из российского рабства соотечественниках.

В российском Подольске (Московская область) полиция провела проверку свалки, где, по словам очевидца, людей удерживали фактически в рабских условиях.

На месте полиция обнаружила 60 белорусов. Часть из них утверждала, что приехала добровольно, а другая часть — около 20 человек — просила о помощи, чтобы вернуться домой. Люди объясняли, что их документы были изъяты, а попытки побега пресекались угрозами.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Мы сталкивались с этим, не дай Бог кому-то попасть в эту ловушку».

«Работал в Москве, такие ужасы видел, что если рассказать — не поверят, кто не был. А рабство — это обычная практика в России».

«Не пойму, чего они туда поперлись!?»

«Вполне может быть, едут туда не только умельцы и серьезные мужики, но и шалтай-болтай. Вот и влипают в эти истории».

«Что тут удивляться, скоро вся Беларусь окажется в кабале и будет отрабатывать долги, о которых мы можем только догадываться».

«Братья».

«Очень много людей из Беларуси пропали в России».

«От России этого можно ожидать».

«Мои соседи тоже были в таком положении в России. Только не в рабстве, а полгода работали на стройке. Кинули их москвичи».

«А чем наше посольство занимается, чаи распивают?»

«Кирпичный завод вспоминайте на Кавказе».

«Упаси Господь от таких братьев, такой брат — враг не страшен».

«Я жила в России семь с половиной лет, знаю, чего она стоит. Мне мастер лично сказал: «Белорусов жгли , жгли, да всех не сожгли в войну».

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