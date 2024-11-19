«Давайте ракеты, а цели мы найдем!» 1 19.11.2024, 13:48

1,546

Как ATACMS изменят ситуацию на фронте.

CША разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.

Как ракеты ATAMCS могут изменить ситуацию на фронте? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Скажем так, глобально они не изменят ситуацию. Для любого действия нужно какое-то время, чтобы эффект ощутился. Отмечу, что нет официального подтверждения от США, что это разрешение есть.

Пока мы говорим о каких-то сообщениях в СМИ. Тем более, если нет сообщений от официальных лиц Белого дома, то это может касаться не только Курской области. Эти удары могут касаться и Белгородской, и Брянской областей. Всего того, что находится на расстоянии 300 километров от границы с Украиной.

Если посмотреть на карте России, что за военные объекты попадают в эту 300-километровую зону, то их больше сотни. Это воинские части, склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, аэродромы, авиабазы, командные пункты управления, штабы. Что называется, только давайте ракеты, а цели мы найдем!

Если же говорить исключительно про Курскую область, то, конечно же, в ней будут наноситься удары (если есть такое разрешение) по военным объектам, которые обеспечивают курскую группировку, а так же по скоплениям войск: как в полевых условиях, так и по воинским частям, где они сконцентрированы.

Это будет значительное ослабление курской группировки, ведь она до сих пор не демонстрирует разительных показателей в своем контрнаступлении на Курщине. Удары по важным объектам, конечно же, еще больше подорвут ее боеспособность.

Это означает, что российское контрнаступление, которое и так не блещет какими-то результатами, будет замедленно еще больше.

— Действительно ли американские ракеты могут остановить КНДР от дальнейшего втягивания в войну, как этого хотят США?

— Не думаю, что это может остановить. Вот удар по Северной Корее, да, мог бы остановить. Если же по Курской области будут запущены ракеты, которые прилетят по северокорейским военным и угробят сотню другую за раз, ничего не изменится. Но что такое люди для Ким Чен Ына? То же самое, что и для Путина. «Мясо», и всё.

Он за это «мясо» получает рис, живую валюту, биткоины и другие криптовалюты, драгоценные металлы, технологии и так далее. И он от этого не откажется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com