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«Давайте ракеты, а цели мы найдем!»

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  • 19.11.2024, 13:48
  • 1,546
«Давайте ракеты, а цели мы найдем!»

Как ATACMS изменят ситуацию на фронте.

CША разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.

Как ракеты ATAMCS могут изменить ситуацию на фронте? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Скажем так, глобально они не изменят ситуацию. Для любого действия нужно какое-то время, чтобы эффект ощутился. Отмечу, что нет официального подтверждения от США, что это разрешение есть.

Пока мы говорим о каких-то сообщениях в СМИ. Тем более, если нет сообщений от официальных лиц Белого дома, то это может касаться не только Курской области. Эти удары могут касаться и Белгородской, и Брянской областей. Всего того, что находится на расстоянии 300 километров от границы с Украиной.

Если посмотреть на карте России, что за военные объекты попадают в эту 300-километровую зону, то их больше сотни. Это воинские части, склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, аэродромы, авиабазы, командные пункты управления, штабы. Что называется, только давайте ракеты, а цели мы найдем!

Если же говорить исключительно про Курскую область, то, конечно же, в ней будут наноситься удары (если есть такое разрешение) по военным объектам, которые обеспечивают курскую группировку, а так же по скоплениям войск: как в полевых условиях, так и по воинским частям, где они сконцентрированы.

Это будет значительное ослабление курской группировки, ведь она до сих пор не демонстрирует разительных показателей в своем контрнаступлении на Курщине. Удары по важным объектам, конечно же, еще больше подорвут ее боеспособность.

Это означает, что российское контрнаступление, которое и так не блещет какими-то результатами, будет замедленно еще больше.

— Действительно ли американские ракеты могут остановить КНДР от дальнейшего втягивания в войну, как этого хотят США?

— Не думаю, что это может остановить. Вот удар по Северной Корее, да, мог бы остановить. Если же по Курской области будут запущены ракеты, которые прилетят по северокорейским военным и угробят сотню другую за раз, ничего не изменится. Но что такое люди для Ким Чен Ына? То же самое, что и для Путина. «Мясо», и всё.

Он за это «мясо» получает рис, живую валюту, биткоины и другие криптовалюты, драгоценные металлы, технологии и так далее. И он от этого не откажется.

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