Зеленский представил план стойкости Украины 19.11.2024, 14:19

Владимир Зеленский

Он состоит из десяти пунктов.

Президент Владимир Зеленский представил план стойкости Украины. Он состоит из десяти пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Верховной Раде.

Первый пункт - единство

Этот пункт охватывает широкий спектр вопросов. Главный посыл - чтобы не проиграть войну, есть вещи, которые может сделать сам народ, и есть то, что можно сделать только в единстве с союзниками.

Здесь Зеленский остановился на том, что способность Украины не сдаваться перед сложностями и смело взглянуть в глаза истории с началом полномасштабной войны привела к объединению Европы и мира.

«Мы достигли наибольшего уровня близости с ЕС и НАТО за все время независимости. Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Евросоюзом», - заявил президент.

По его словам, скоро завершится скрининг законодательства, чтобы в начале 2025 года открыть переговоры о вступлении в ЕС по первому кластеру. Право на вступление в НАТО он назвал жизненно важным, но дефицит политической воли на Западе мешает официальному приглашению Украины.

Зеленский заверил, что страна не торгует своим суверенитетом и не позволит использовать себя в предвыборных баталиях. Здесь очевидный намек на публикации в западной прессе о том, что прекращение огня якобы может включать фактический контроль РФ захваченных территорий.

«Возможно, Украине придется кого-нибудь в Москве пережить, чтобы добиться всех своих целей… Чтобы восстановить полную целостность Украины», - подчеркнул он.

Зеленский также настаивает на информационной консолидации. Кроме того, повторил, что выборы в Украине пройдут только после установления справедливого мира.

Что касается уважения к воинам, функционал «Армия+» по переводу между подразделениями распространят на все Силы обороны, в том числе на СБУ и Национальную гвардию.

Для защиты прав военных будет назначен специальный омбудсмен. А в ближайшее время должна появиться новая система контрактов в ВСУ для украинцев, которые не достигли возраста мобилизации (младше 25 лет). С конкретной мотивационной составляющей.

Как заявил Зеленский, на основе этих подходов Украина постепенно перейдет к формированию армии на основе контрактов, а не мобилизации.

Второй пункт - фронт

Предусматриваются конкретные меры по стабилизации фронта. Они включают проведение операций как на временно оккупированных территориях, так и на территории России. Кроме того, речь идет об усилении технологичности Сил обороны.

По понятным причинам, в большей степени это закрытый пункт. Зеленский отметил, что сейчас на некоторых участках фронта - на самых горячих - под 90% вражеской техники уничтожается дронами, которые фактически компенсируют дефицит артиллерии.

Третий пункт - оружие

Украина наращивает свое производство орудий и артиллерийских снарядов. В 2024 году было выпущено более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов для артиллерии калибров от 60 до 155 мм.

В следующем году планируется производство не менее 30 000 дальнобойных дронов. А также не менее 3 000 крылатых ракет и ракето-дронов. Продолжается поиск решений, чтобы сбивать «шахеды» дронами FPV.

Что касается ракетной программы, Украина производит дальнобойные «Нептуны», и уже есть первые удачные поражения. Но одним наращиванием производства нельзя обойтись, необходимо опередить Россию в технологиях. Для этого внедряется формат технологической Ставки, первое заседание пройдет в начале декабря.

«Реализация плана стойкости обеспечит реальное стратегическое сдерживание России. Даже без ядерного оружия, мы можем найти конвенционные инструменты сдерживания», - добавил Зеленский.

На сегодня к работе на Украину привлекли более 40 зарубежных оборонных компаний. В сфере ОПК работают свыше 600 украинских компаний, которые обеспечивают 300 тысяч рабочих мест.

Четвертый пункт - деньги

Рисков для Сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет на год вперед. «Независимо от политической турбулентности в мире», - отметил президент.

Все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены, есть пакет зимней поддержки, а в марте 2025 года пройдет индексация пенсий на уровень инфляции.

На следующий год запланировано расширение государственных программ поддержки бизнеса и потребителей. Будет также возобновлена программа «єПідтримка».

Пятый пункт - энергетика

Это самый закрытый пункт из-за намерения РФ погрузить Украину в блекаут. В общей сложности противник совершил более тысячи обстрелов объектов энергетики и захватил около 18 ГВт мощностей на оккупированных территориях.

Проведена большая работа по защите объектов, но здесь без деталей. До конца года будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости регионов. Которые имплементируют с точки зрения генерации электричества и тепла.

Кроме того, Украина как энергетический хаб должна стать геополитически среди первых в Европе. Но в большей степени это относится к периоду после войны. Приоритет - атомная генерация, наращивание добычи газа, добычи и переработки нефти.

Шестой пункт - безопасность

«Речь идет именно о жесткой работе, которая не позволяет врагу подорвать жизнь Украины», - сказал Зеленский.

На общегосударственном уровне внедряется новая система - безопасная область, безопасный город, безопасная община. Обязательно появятся полицейские в каждой школе и каждой общине.

Этот пункт предусматривает детальную работу по укрытиям: модернизация стандартов, реконструкция и строительство новых укрытий.

По словам Зеленского, на входах в каждую школу, другие образовательные учреждения и общественные здания должны быть установлены рамки металлоискателей.

Послевоенный этап включает внутреннюю безопасность как конкурентное преимущество Украины, чтобы вернуть людей. А также разминирование территорий, усиление границы с Россией, развертывание системы базовой военной подготовки, курсов гражданской защиты и домедицинской помощи.

Седьмой пункт - общины

В условиях войны прифронтовые и приграничные общины нуждаются в особой поддержке. А те, которые приняли больше всего переселенцев, - в специальных решениях для большей внутренней интегрированности людей.

Будет усиливаться международный компонент - взаимодействие с общинами в странах партнерами. И со странами, которые взяли шефство над тем или иным регионом или городом. Это задача МИД Украины и правительства в целом. По словам Зеленского, на основе принципа «бок о бок» тыловые и более состоятельные общины должны поддерживать прифронтовые.

«Мы приняли меры специальной поддержки Харькова в условиях постоянного российского террора, чтобы жизнь оставалась в городе. Это касается специальных налоговых условий в Харькове. И это доказало свою полезность. Поручаю разработать аналогичные условия для других приграничных городов - для Сум и Чернигова», - отметил он.

Восьмой пункт - человеческий капитал

В приложениях к этому пункту будут проработана политика восстановления жизни украинцев, национальный стандарт безбарьерности (цифровизация услуг) и образование, чтобы миллионы детей, которые находятся в разных странах, оставались в поле украинской культуры.

Предполагается модернизация социальной политики, политика здравоохранения должна включать увеличение продолжительности жизни.

Еще один момент - церковь и религиозные организации. Государство должно развивать партнерство с ними и в рамках диалога определять, какие модели способны усилить духовную независимость Украины. «Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время освящающих террор - закончилось», - добавил Зеленский.

К другим решениям президент отнес институт множественного гражданства и перезапуск дипломатии. До конца года будут произведены замены в корпусах послов (особое внимание странам G7+).

Также будет создано Министерство объединения украинцев, которое целенаправленно будет заниматься делами глобального украинского сообщества. «До конца года представим на утверждение кандидатуру министра», - добавил он.

Кроме того, правительству поручено с 2025 года обеспечить бесплатное питание для всех школьников.

Девятый пункт - культурный суверенитет

Зеленский рассказал о планах реализовать формат «культурного Рамштайна» для Украины. Кроме того, будет подготовлен календарь мероприятий для украинской культуры во всех регионах мира, чтобы поддерживать украинский контент и культурный продукт.

Государство намерено поддерживать перевод украинских авторов на другие языки и интеграцию украиноведческих студий в академические круги мира. То есть системно содействовать появлению кафедр украинистики в мировых университетах.

Также планируется защита, поиск и возвращение культурного и исторического наследия. И самое очевидное - системное создание украинского контента.

«Такого контента, который способен полностью заменить российский контент. В первую очередь для детей. И этот вопрос - и об устойчивости, и о безопасности. Мы должны переиграть Россию и в этом», - подчеркнул президент.

Что такое план стойкости Украины

После того как в середине октября был представлен план победы Украины, который рассчитан на западных партнеров, Зеленский анонсировал внутренний план усиления. Он касается фронта, оборонно-промышленного комплекса, экономики, региональной работы и других стратегических отраслей.

Ранее стало известно, что план состоит из 10 пунктов. В том числе о культурном суверенитете, безопасности и политике героев. Кроме того, он предполагает смену подходов к мобилизации и защиты украинской энергетической системы.

По информации The Times, цель внутреннего плана - укрепить моральный дух украинцев и заверить в способности Украины отразить агрессию России, даже если американская помощь будет прекращена. Такие опасения появились в связи с победой Дональда Трампа на выборах в США.

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