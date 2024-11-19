СБУ ликвидировала в Одессе агентурную группу ФСБ, готовившую теракты по всей Украине

СБУ ликвидировала в Одессе агентурную группу ФСБ, готовившую теракты по всей Украине6
- 19.11.2024, 14:31
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Подробности.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в Одессе агентурную группу ФСБ РФ, которую создали для совершения терактов по всей Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 19 ноября.
Отмечается, что в состав группы входили трое местных жителей. В ближайшее время они готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными человеческими жертвами на юге Украины.
По данным следствия, фигурантам удалось осуществить один подрыв в Киеве, после которого злоумышленников задержали по «горячим следам».
В этом месяце 17-летний российский агент прибыл в Киев, где заложил взрывчатку вблизи здания одного из государственных органов Украины. Взрывчатка была начинена гвоздями и шурупами, а приводилась в действие модулем дистанционного управления.
Парень скрывался в арендованных квартирах столицы, а затем поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов. Правоохранители задержали агента РФ «на горячем», когда он приобрел химические составляющие и поражающие элементы для изготовления еще одной взрывчатки.
Во время операции также были задержаны его сообщники — двое одесситов в возрасте 15 и 20 лет, которые жгли отделения Укрпочты в Одессе и Николаеве.
Расследование установило, что все трое фигурантов удаленно «замыкались» на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Telegram-каналах по поиску легких «заработков».
Агенты разрабатывали и «согласовывали» с ним планы терактов, а также по его инструкции изготавливали легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства.
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 258 (террористический акт);
ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).
Двое фигурантов находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего участника враждебной группы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.