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В Польше водитель-белорус за одну поездку собрал «криминальное автобинго»

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  • 19.11.2024, 14:31
  • 3,496
В Польше водитель-белорус за одну поездку собрал «криминальное автобинго»

Мужчину задержали, а автомобиль отправили на охраняемую стоянку.

В польском Сопоте 38-летний белорус собрал «криминальное автобинго».

Вечером в пятницу, 15 ноября, полиция остановила для плановой проверки Audi, за рулем которого был наш соотечественник. Проверка показала, что он пьян — 0,6 промилле на алкотестере. Но вскоре обнаружилось, что мужчина нарушил еще и другие законы, заметил MOST.

Полицейские проверили водителя по базам данных, и оказалось, что районный суд Гданьска вообще запретил ему садиться за руль. Запрет действует с октября 2024 года.

При осмотре авто полицейские нашли пакетик с несколькими порциями мефедрона и электронные весы. После этого мужчину задержали, а автомобиль отправили на охраняемую стоянку.

Белорусу предъявили обвинения по трем преступлениям: нарушение судебного запрета на управление автомобилем, вождение в нетрезвом состоянии и хранение психотропных веществ. За первое предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, за два других — до трех. Мужчина признал вину во всех трех преступлениях.

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