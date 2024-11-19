Синоптики назвали дату начала «зимнего режима» в Беларуси 19.11.2024, 14:41

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Когда ждать «интенсивные снегопады».

Вторая половина ноября — и, похоже, зима не планирует опаздывать с приходом в Беларусь и вступит в свои права по календарю. Впрочем, снег жители страны наблюдали уже в разных ее частях. «Телеграф» узнал, когда синоптики пообещали белорусам начало «зимнего режима» с температурами до -10°C, а когда — «интенсивные снегопады».

«Мы с ECMWF [погодная модель. — прим. ред.] думаем, что зимний режим погоды скорее всего установится в нашем регионе со 2 декабря«, — написали в тематическом Telegram-канале Nadvorie.

Там также рассказали, что белорусам стоит ждать в период со 2 по 9 декабря температуры на 1-3°C ниже нормы. «В Беларуси будут дневные отрицательные температуры, а ночью морозец около -8..-10°C», — спрогнозировали специалисты.

Будет ли в это время снег, пока не ясно, а до 2 декабря — «сплошная слякоть и температурные качели».

На среду, 20 ноября, специалисты Telegram-канала «Метеовайб» спрогнозировали «интенсивные снегопады» по северу Беларуси. «К утру высота временного снежного покрова там может достигнуть 3-4 см. Гололедица ночью по северу и центру прилагается», — пообещали синоптики.

Они дополнили, что днем в среду страна окажется в теплом секторе циклона QUATERIA, но с запада начнет смещаться холодный фронт. По прогнозу специалистов, осадки в его зоне будут выпадать в виде дождя, лишь к вечеру по востоку к ним может примешиваться мокрый снег. «Интенсивность осадков по мере смещения фронта на восток будет расти», — предупредили в источнике.

Кстати, осадки в виде мокрого снега ночью, переходящего в дождь, по большей части Республики спрогнозировали также синоптики Белгидромета на 20 ноября. Днем, по их информации, будет в основном дождь. В целом погода ожидается в этот день облачной.

Но стоит приготовиться к порывистому, а местами к сильному порывистому ветру 20 ноября. Тем не менее, минусовых температур нет в прогнозе Белгидромета: ночью — 0..+6°С, днем — +5..+11°С.

И в четверг, 21 ноября, на большей части Беларуси ночью, а днем местами стоит ждать осадки в виде мокрого снега и дождя по востоку. На дорогах нужно быть осторожнее: возможна гололедица. Впрочем, мешать передвижению может и порывистый или даже сильный порывистый ветер.

Температурных качелей Белгидромет на этот день не спрогнозировал: будет от -3 до +3°С.

В пятницу, 22 ноября, по информации синоптиков, во второй половине дня с территории Украины ожидается смещение фронтального раздела на Беларусь. Ночью местами по стране пройдет небольшой снег, мокрый снег, а вот днем — уже на большей части Республики. Также стоит приготовиться к гололедице и сильному порывистому ветру местами по юго-востоку страны.

Температура воздуха ночью составит 0..-5°С, а днем — -2..+3°С.

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