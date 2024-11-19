«Могут долететь до Москвы и поразить цели с точностью до правого верхнего окна» 5 19.11.2024, 14:44

4,444

Олаф Шольц

Bild узнал, говорил ли Шольц с Путиным о поставках Taurus Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц никогда не обсуждал поставки ракет Taurus Украине с российским диктатором Владимиром Путиным, даже во время их недавнего телефонного разговора.

Об этом во вторник, 19 ноября, пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Шольц неоднократно заявлял, что продолжает блокировать поставки Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, чтобы избежать эскалации конфликта и не втянуть Германию в войну. Эту позицию, пишут журналисты, канцлер повторил на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

«По его словам, Taurus могут долететь до Москвы и поразить там цели с точностью до «правого верхнего окна», — указывает Bild.

Источники издания утверждают, что Шольц не обсуждал с Путиным вопрос поставок Taurus Украине. По данным Bild, канцлер говорил о поставках ракет с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО, в частности с президентом США Джо Байденом.

За отказ поставлять Украине ракеты Taurus Шольца критикует немецкая оппозиция. Так, Кандидаты в канцлеры от ХДС/ХСС и Зеленых Фридрих Мерц и Роберт Хабек заявляли, что отправили бы Киеву ракеты, если бы возглавили правительство.

По информации журналистов, Шольц был в гневе, когда Мерц сказал, что выдвинул бы Путину ультиматум — или прекращение ударов по городам Украины, или поставки Taurus.

Канцлер Германии придерживается мнения, что неядерная страна не может выставлять ультиматумы ядерной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com