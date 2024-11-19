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СМИ: Соловьев заказал убийство известного российского Z-блогера из Донецка

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  • 19.11.2024, 15:05
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СМИ: Соловьев заказал убийство известного российского Z-блогера из Донецка

На этом конфликт пропагандистов не закончился.

Внутренние конфликты среди российских пропагандистов и Z-блогеров все активнее выходят на поверхность.

Союзник Стрелкова-Гиркина блогер Михаил Полынков рассказал, как главный рупор российского телевидения Соловьев заказал убийство другого известного Z-блогера Владимира Грубника (известного как «Призрак Новороссии») Грубник ранее жил в Одессе, однако впоследствии сбежал в оккупированный Донецк, пишет «Диалог.UA».

Грубник близко дружит с коллаборанткой Монтян, которая также активно враждует с Соловьевым. В своем видеообращении Полынков рассказал, что конфликт между Соловьевым и Грубником зашел так далеко, что рассматривалась организация физической ликвидации последнего.

Чтобы урегулировать ситуацию и «успокоить» Соловьева, ему предложили в качестве компенсации статус «героя ДНР».

Фрагмент видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский в Telegram-канале.

Однако конфликт на этом не закончился. Полынков утверждает, что Соловьев переключил свое внимание на него самого. По словам блогера, Соловьев требует от российских силовиков и военной полиции его ареста за дезертирство.

Год назад Полынков бежал с фронта и осел в Подмосковье, и теперь его угрожают доставить в так называемую «ДНР».

Казанский, публикуя это видео, прокомментировал ситуацию: «Русский мир во всей красе. Больные на голову психопаты пожирают друг друга».

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