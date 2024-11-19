Эксперт по недвижимости рассказала, как в Беларуси найти хорошую «вторичку» 19.11.2024, 14:59

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Есть критерий, на который нужно обратить внимание в первую очередь.

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская рассказала, почему в Беларуси сложно найти хороший вариант для покупки вторичного жилья. По её мнению, в этом вопросе на первый план всегда выходят две вещи: цена и ремонт. Или цена за тот ремонт, который предлагают продавцы. Несмотря на то, что предложений на рынке недвижимости достаточно, именно это заводит в тупик. Что же делать?

По словам эксперта, хозяева высоко оценивают ремонт, потому что помнят, каких сил и денег им это стоило 10-15 лет назад. Однако проблема в том, что ремонты устаревают и потенциальные покупатели логично не настроены переплачивать. Выход из этой ситуация Наталья Литовская видит такой:

«Перестаньте смотреть на качество ремонта где-либо, кроме санузлов: их слишком дорого переделывать. Остальное переделаете относительно недорого. И выбирайте квартиру по планировке, виду из окна, инфраструктуре вокруг дома. Ремонт, повторюсь, проще делать под себя».

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