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«Длинные Нептуны» и 30 тысяч дальнобойных дронов: Зеленский рассказал о новом украинском оружии

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  • 19.11.2024, 15:22
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«Длинные Нептуны» и 30 тысяч дальнобойных дронов: Зеленский рассказал о новом украинском оружии
Владимир Зеленский

Уже были первые поражения целей.

Украина делает максимум, чтобы нарастить собственное производство пушек, а также артиллерийских снарядов, в том числе и в сотрудничестве с партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.

Артиллерия, дроны и ракеты

По словам президента Украины, только в текущем году Украина произвела более 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов к артиллерии калибров от 60 до 155-мм.

В том же числе наращивается и производство дронов. В 2025-м планируется не менее 30 тысяч единиц дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В частности, поставлена задача произвести не менее трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

«Наши воины уже обеспечивают сбивание российских разведывательных дронов с помощью наших FPV. Продолжаем искать решение для сбивания «Шахедов» с помощью FPV», - добавил он.

В частности, по вопросу ракетной программы, Украина также разработала «длинные Нептуны», чье название свидетельствует об их задачах. В частности уже были первые поражения.

Технологическая Ставка

«Но одним лишь наращиванием производства мы не можем обойтись. Нам нужно опережать Россию в технологиях. Сейчас часто мы ищем ответы на их технологические решения. Нужно, чтобы они искали ответы на наши технологические решения», - отметил президент Украины и добавил, что в Украине внедряется формат технологической Ставки.

Во время технологической Ставки будут собираться лучшие специалисты, а также самые полезные технологические идеи. Первое заседание состоится уже в начале декабря.

«Реализация военных пунктов Плана победы и соответствующих пунктов Плана устойчивости обеспечит реальное стратегическое сдерживание России. Даже без ядерного оружия мы можем найти конвенционные инструменты сдерживания. Наше оружие всегда будет нам первым гарантом», - добавил президент Украины.

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