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В центре Минска пропал свет

  • 19.11.2024, 15:26
В центре Минска пропал свет

Электричества нет на целом ряде улиц и проспекте Независимости.

В центре Минска возникли проблемы с электричеством, пишет «Наша Нива».

С 13:35 перебои наблюдаются в районе ул. Бобруйская, ул.Денисовская, ул.Козыревская, ул.Либавороменская, ул.Маяковского, ул.Надеждинская, пл.Независимости, пр.Независимости, ул.Полевая, пер.Полевой, ул.Физкультурная.

В распределительную сеть направили оперативную бригаду «Минскэнерго». Причиной проблем стало отключение высоковольтной кабельной линии 10 кВ в сети ПС «ТЭЦ-2», сообщает администрация Ленинского района.

Восстановить электроснабжение обещают за 2 часа.

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