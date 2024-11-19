В центре Минска пропал свет
- 19.11.2024, 15:26
Электричества нет на целом ряде улиц и проспекте Независимости.
В центре Минска возникли проблемы с электричеством, пишет «Наша Нива».
С 13:35 перебои наблюдаются в районе ул. Бобруйская, ул.Денисовская, ул.Козыревская, ул.Либавороменская, ул.Маяковского, ул.Надеждинская, пл.Независимости, пр.Независимости, ул.Полевая, пер.Полевой, ул.Физкультурная.
В распределительную сеть направили оперативную бригаду «Минскэнерго». Причиной проблем стало отключение высоковольтной кабельной линии 10 кВ в сети ПС «ТЭЦ-2», сообщает администрация Ленинского района.
Восстановить электроснабжение обещают за 2 часа.