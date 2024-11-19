Командир чеченского спецназа «Ахмат» призвал «русских братьев» рожать
- 19.11.2024, 15:30
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Вместо мыслей об «СВО».
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов записал видео, в котором призвал русских «начать рожать». Внимание на ролик обратило «Агентство».
Свое видео Алаудинов записал во время встречи с пропагандистом Александром Малькевичем и его женой Ангелиной.
— Демографическая ситуация в стране реально требует того, чтобы наши русские братья рожали. Я вот сегодня был в одном из высших учебных заведений города Курска, там тоже ребятам говорил, что им надо рожать, — заявил Алаудинов, который после вторжения ВСУ в Курскую область стал основным спикером Минобороны России по этому участку фронта.
Командир «Ахмата» добавил:
— Русские, начните рожать! Рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно. Это наша стратегическая задача № 1. Не думайте об СВО.