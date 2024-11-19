Российских военных в Украине оденут в оленьи шкуры из Магадана 6 19.11.2024, 15:51

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С инициативой выступили оленеводы Северо-Эвенского округа.

В Магаданской области готовят партию оленьих шкур для отправки на фронт в Украину. Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что они будут использоваться российскими военными «для маскировки». «Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года», — уточнил он.

По словам Носова, с инициативой выступили активисты «Народного фронта» и оленеводы Северо-Эвенского округа. Власти помогут обеспечить перевозку, выделку и отправку шкур на передовую, отметил он.

Директор совхоза «Ирбычан» Виктор Баков уточнил, что всего предприятие передаст Магаданской области 20 шкур, далее они будут направлены на переработку, чтобы ими можно было укрыть блиндажи и военную технику. Сколько военных удастся обеспечить за счет этого количества, не сообщается.

13 ноября оленьи шкуры на войну отправили из Ямало-Ненецкого автономного округа. Администрация города Муравленко отчиталась, что несколько штук «лично заготовили и принесли работники и воспитанники интерната для коренных малочисленных народов Севера».

Аналогичную помощь поставлял на передовую Ямал. Груз подготовили активисты региональной организации «Православное братство». Они утверждали, что оленьи шкуры помогают защищаться от беспилотников, поскольку «не пропускают тепло и дроны не видят за ними человека».

Научных подтверждений этих чудодейственных свойств нет. Летом ученые Сибирского федерального университета (СФУ) должны были отправиться на Таймыр для изучения северных оленей. Среди прочего они собирались проверить, действительно ли человек, облаченный в шкуру этого животного, становится невидимым для тепловизоров. О результатах исследования не сообщалось.

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