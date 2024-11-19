Великобритания подготовили 50 тысяч бойцов ВСУ в рамках миссии Interflex 19.11.2024, 15:59

Минобороны страны раскрыло подробности.

Великобритания продолжает учебную миссию Interflex, подготовку уже прошли 50 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в соцсети X.

По данным британского оборонного ведомства, украинских новобранцев подготовили в рамках обучающей миссии Interflex, они повысили свои навыки и готовность.

Последними странами, которые присоединились к этим глобальным усилиям, стали Косово, Румыния и Эстония, отметили британские военные.

В странах Европы проводятся две программы обучения украинских военных. В рамках проекта Interflex, возглавляемого Британией, инструкторы из 12 стран обучают бойцов ВСУ полевым навыкам. Также есть инициатива EUMAM под эгидой ЕС.

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50,000 Ukrainian recruits have been trained under Operation Interflex, boosting their skills and readiness.



Kosovo, Romania, and Estonia are the latest nations to join this global effort, standing united for freedom and resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/MB9e6nLj2n — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2024

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