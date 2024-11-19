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Великобритания подготовили 50 тысяч бойцов ВСУ в рамках миссии Interflex

  • 19.11.2024, 15:59
Великобритания подготовили 50 тысяч бойцов ВСУ в рамках миссии Interflex

Минобороны страны раскрыло подробности.

Великобритания продолжает учебную миссию Interflex, подготовку уже прошли 50 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в соцсети X.

По данным британского оборонного ведомства, украинских новобранцев подготовили в рамках обучающей миссии Interflex, они повысили свои навыки и готовность.

Последними странами, которые присоединились к этим глобальным усилиям, стали Косово, Румыния и Эстония, отметили британские военные.

В странах Европы проводятся две программы обучения украинских военных. В рамках проекта Interflex, возглавляемого Британией, инструкторы из 12 стран обучают бойцов ВСУ полевым навыкам. Также есть инициатива EUMAM под эгидой ЕС.

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