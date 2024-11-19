Россия превращается в сафари-парк
- Алексей Лушников
- 19.11.2024, 16:08
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Едешь с туристами на зарешеченном автобусе — а по сторонам диво дивное.
Смотришь на всё это и с каким-то патологоанатомическим научно-исследовательским интересом осознаёшь скорость общественной деградации.
Из когда-то «самой читающей в метро» Россия превращается в сафари-парк. Едешь с туристами на зарешеченном автобусе — а по сторонам диво дивное. Вот под деревом чудачок Милонов сидит в узких штанах, взгляд глубокий, ухо чешет, гримасы автобусу строит.
Вот знаменитые «отряды Путина» чечётку выбивают, рифмы декламируют. Отрядов много. Репертуар разный. Хочется покормить.
Вот русалка Мизулина в БДСМ-кителе. Русал Дерипаска. Рядом. Без кителя.
Вот все эти бородачи-дугины, активисты, пропагандисты - хвосты из штанов повытаскивали, в розетках подзаряжаются. На грибной полянке под осинами разные госдумцы сырым теплым мясом обедают. Чавкают, урчат, жмурятся. Вот Кинчев на скале. Без устали поет в микрофон «гойда». Один одинешенек.
Вот Матвиенко на бережке с Медведевым бесконтактно размножаются силой слова. Обмениваются костюмами и накладными ноготками. Вот с болот кричат региональные элитки. Протяжно так кричат. Безнадежно. В гости зазывают. А между ними ходят школы на куриных ногах, ставшие круглосуточными пунктами сбора бюллетеней за путина. Стрекочут разные мурзилки, хохочут орки всех пород и мастей. Такая жизнь в диком дряхлеющем сафари-парке…
Будущее не за горами. Оно вокруг туристического автобуса.
Алексей Лушников, Telegram