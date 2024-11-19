«В США меняются подходы» 1 19.11.2024, 16:33

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У Украины появился шанс победить в этой войне с приличным результатом.

Украинский политический эксперт Тарас Загородний рассказал в эфире Radio NV, что с новой администрацией США у Украины появится шанс победить в войне против России.

По словам Загороднего, политика предыдущей администрации была похожа на то, что «они ждали перестройку в России и заигрывались с хорошими русскими». Но с приходом новоизбранного президента Дональда Трампа в Белый дом все может измениться.

«У Трампа есть категорические разногласия с россиянами в интересах, прежде всего речь идет о нефти. Трамп хочет больше продавать нефти и газа из Америки, из Канады, а это означает, что у россиян будут проблемы со сбытом собственной нефти и газа. Трамп хочет зажать экономику Китая. Это означает, что будут торговые войны [с Китаем], которые, кстати, уже поддержала Европа. <...> Я уже молчу об атаках на Иран… То есть [это] все страны, которые напрямую воюют против нас. Как раз со сменой подходов и сменой власти, у Украины появились шансы выиграть в этой войне с приличным результатом», — считает политолог.

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