Один из банков приостанавливает открытие новых вкладов и пополнение действующих

Один из банков приостанавливает открытие новых вкладов и пополнение действующих6
- 19.11.2024, 16:35
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Это происходит на фоне того, что нацвалюту «трясет».
«Банк БелВЭБ» объявил, что с 25 ноября приостанавливает оформление некоторых новых безотзывных и отзывных депозитов в белорусских рублях, пишет «Зеркало».
Как сообщает банк, новшество касается безотзывных и отзывных депозитов в белорусских рублях со сроком размещения 35 дней. С 25 ноября нельзя будет пополнить действующие такие вклады, а также открыть новые.
«Иные условия заключенных ранее договоров не изменяются», — уточняет финучреждение. Другие подробности не сообщаются.
Напомним, курс доллара в Беларуси продолжает устанавливать исторические максимумы. В обменниках курс продажи доллара превысил тем временем отметку в 3,4 рубля.
19 ноября белорусский рубль на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже сдал позиции ко всем основным валютам — доллару, евро, российскому рублю и юаню.