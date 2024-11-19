Армия США получила «секретную» ракету большой дальности

Армия США получила «секретную» ракету большой дальности1
- 19.11.2024, 16:55
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SiAW смогут использовать истребители пятого поколения.
Корпорация Northrop Grumman объявила о передаче Воздушным силам США первой ракеты класса «воздух-поверхность» SiAW, которую смогут использовать истребители пятого поколения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт производителя.
Первую ракету SiAW будут использовать для тестов - военным надо убедиться, что самолет-носитель может безопасно ее переносить.
Отметим, что контракт на Stand-in Attack Weapon заключили в прошлом году. Его сумма составила 705 млн долларов.
О ракете почти ничего неизвестно, поэтому в ряде СМИ ее называют «секретной». Ранее сообщалось, что она базируется на усовершенствованной противорадиолокационной ракете AGM-88E AARGM, которая, в свою очередь, представляет собой развитие хорошо известной AGM-88.
Последнюю, напомним, активно использует боевая авиация ВСУ. Причем ее носителями нередко выступают старые советские истребители.
В отличие от AGM-88, новое оружие предназначено для уничтожения целей, «которые быстро двигаются». Среди других потенциальных целей SiAW называют радары противовоздушной обороны, пункты управления и пусковые для крылатых и баллистических ракет.