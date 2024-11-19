Минчанка пожаловалась на пропускную систему в школе 4 19.11.2024, 17:14

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Оказалось, это «боль» многих родителей.

Минчанка поделилась «криком души» с другими родителями: женщина жалуется, что вынуждена ждать на улице у школы, куда возит сына на футбол. Все потому, что в здании на вахте оставаться не разрешают. При этом в учреждении, где ее ребенок учится, такого запрета нет, хотя там тоже установлены турникеты и действует пропускная система. Оказалось, это больная тема для людей из разных городов по всей стране, пишет «Зеркало».

«Обыщите меня! И я тогда смогу доказать, что не опасна»

— Слушайте, меня просто распирает злость. Нахожусь около 208-й школы города Минска, — возмущенно рассказала женщина, добавив, что привезла сына в секцию по футболу, а сама живет в районе метро «Институт культуры», что около 7 км оттуда. — Я на такси приехала, у меня нет возможности сесть в машину свою, идти в подъезд. Где-то по магазинам сейчас шляться желания нет. Соответственно, я хотела ждать в школе, потому что это нормально. Если стоит турникет, до турникета родители обычно приходят и ждут своих детей. В нашей школе, 74-й гимназии, такая история. Здесь нет.

Минчанка рассказала, что турникет в школе установлен «прямо около входа, места для ожидания нет». Пройти дальше и находиться в здании школы родителям не разрешают. Женщина отмечает, что спрашивала сотрудницу в фойе, может ли она посидеть рядом с ней, где есть места, но та не разрешила:

— Мне нужно стоять либо в «тамбуре», где постоянно ляскают эти двери и холодно, либо на улице. У меня вариантов больше нет. <…> Я, конечно, понимаю, что это объект какой-то особенный, у меня нет пропуска, но, хорошо, обыщите меня! И я тогда смогу доказать, что не опасна.

«А как стрельба какая в школе, так „почему вы ничего не сделали?“»

Женщина спросила совет, куда она могла бы обратиться, чтобы подход к подобным случаям изменили. Но не все согласились с мнением, что систему в принципе нужно менять. Для части родителей, даже несмотря на неудобства, такая принципиальность в вопросах турникетов и безопасности, судя по всему, не кажется перегибом. Правда, высказывались так в основном мужчины.

• «Да, а как стрельба какая в школе или еще что, так „почему вы ничего не сделали?“… Сами не знаете, чего хотите».

• «Если честно, мне система нравится. Вот турникет — дальше все сам или сама. Я бы еще родителям запретил родительский чат. А если честно, то жесть».

А женщины, которые считают правильной установку турникетов и строгий контроль для посторонних людей, делились печальным опытом. В их школьные годы доступ в учреждения был открыт, и туда могли заходить посторонние, которые могли быть опасны для детей.

• «У нас раз онанист разгуливал по школе».

• «А у нас за школой часто был. Сейчас вижу их много где возле домов».

«Тренер договорился с руководством»

При этом не все страдают от такой жесткой системы. Под роликом беларусы рассказывали и о положительном опыте, где администрация школы или руководители кружков нашли подход к решению проблемы.

• «Как же прекрасно я отучилась в школе без турникета. Мама могла прийти в любой момент и посмотреть, что нового, пообщаться с учителями. В 2013 году окончила школу. Сейчас дочка ходит в первый класс — неудобно для первоклашек, но у нас можно стоять внутри, так как есть место для ожидания до турникета».

• «Мы тоже водили на футбол в одну из школ. Наш тренер договорился с руководством школы, чтобы родителей футболистов пропускали сидеть возле зала».

• «Это в гимназиях так, в школе по-другому. В нашей 180-й пускают по предъявлению паспорта и записи в журнале».

«Воду отнести ребенку на тренировку не пустили даже с паспортом»

Но, похоже, проблема среди родителей учеников младших классов все же наболевшая. Многие мамы рассказали, как сами сталкиваются с подобным: «Правда, никто не поднимает эту тему, но это прямо проблема, когда родителям некуда приткнуться». Особенно неудобно родителям первоклашек, которым может понадобиться помощь взрослого.

• «Тоже была в такой ситуации. Стоял трехместный диванчик до турникета — кто успел сесть первый, того и тапки».

• «У нас в школе то же самое! Первоклассницу негде ждать. До турникетов — места 3×2 для всех родителей, и приходится толкаться в этом узком месте или мерзнуть у входа. Первоклассников 150 человек».

• «Жлобин. Так же ожидание детей на улице, независимо, дождь или снег. Некоторые родители с маленькими детьми приходят».

• «С этим вопросом — к директору. Как поборы брать, так они спецы, а в школу зайти, так нельзя».

Порой запреты на вход для родителей доходят до абсурда, судя по историям в комментариях.

• «Я вчера не могла попасть к классному руководителю (второй класс), чтобы написать заявление. В итоге через директора меня пропустили. Бред».

• «196-я школа, Минск. Турникеты расположены так же: перед входом и мини-тамбуром. Либо жди на лавочке в тамбуре, который не отапливается, либо перед турникетами. Или на улице. Не пустят даже в случае, если в раздевалке ребенок не может найти вещи, ни по записи в журнал, ни по паспорту. Исключение: собрание или на прием к директору».

При этом многие считают, что учреждения образования в этой ситуации не правы, и сомневаются, что в случае реальной угрозы турникет и вахтер действительно защитят детей.

• «Как некоторые пишут, дело в том, какого фига?! Это платные занятия, и школа получает с этого процент, почему я, мама, — и не могу подождать ребенка в той же раздевалке!»

• «Тем более, что от аренды помещений они получают доход (от родителей), а вот создать условия для ожидания детей — так пошли вон на улицу. Меня воду отнести ребенку на тренировку не пустили даже с паспортом».

• «Как мы учились без турникетов? Не спасет турникет, если что. Эти пожилые люди, что сидят в школах, только и способны маму не пропустить, а с серьезным вооруженным человеком они ничего не смогут сделать…»

Одна из пользовательниц также обратилась к документам. Согласно постановлению Минобразования № 227 от 3 августа 2022 года, во время, установленное графиком работы самого учреждения, допуск на территорию и в здание «педагогических и иных работников, обучающихся и их законных представителей осуществляется беспрепятственно».

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